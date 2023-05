Enigmática y provocadora, la cinta austriaca Club Zero llega a competir en Cannes

CANNES. Variado resultó el día en las secciones del festival respecto al contenido de las películas como a su procedencia, un día que marca además el inicio de la última semana del certamen que concluirá el sábado próximo con el anuncio de los premios durante el gala de clausura.

Para empezar, en la competencia nos encontramos con algo novedoso y prometedor en su propuesta… Se trata de “Club Zero” de la austriaca Jessica Hausner, habitual ya de Cannes con varias películas estrenadas y premiadas aquí –“Little Joe” en 2021, “Amor Loco”, 2014 y “Hotel” 2004-. Conocida por la peculiaridad temática de su trabajo, Hausner parece tomar más riesgos en este filme a través de la historia de una maestra dietista en una exclusiva escuela, quien lleva a sus alumnos a casi rechazar la alimentación en pos de la preservación del ambiente, de una vida purificada y de una elevación a otro universo y que justamente culmina con la desaparición física de la maestra y de sus alumnos.

Desarrollada en esferas que rozan a la vez lo real y lo imaginario, la película resulta ser una metáfora sobre nuestro modo de vida y nuestra actitud frente al planeta.

"Creo que esta es la primera vez que tales temáticas están tratadas de una manera tan especial en una cinta de ficción. Me preguntaría a mí mismo si estoy convencido por el aporte del film. La única respuesta honesta me parece ser que se trata de una propuesta muy interesante que no se podría juzgar con los cánones convencionales de apreciación de las narrativas tradicionales en las películas de ficción. Me lavo…. las manos tal Poncio Pilato… y paso."

Igualmente en competencia, algo no tradicional pero por lo menos más consecuente con las reglas narrativas cinematográficas habituales, es “Las hojas muertas” del peculiar finlandés Aki Kaurismaki, igualmente habitual de Cannes. Esta es su quinta película estrenada en este festival y se trata de una más de sus habituales retratos de seres marginales, de sus encuentros y desencuentros descritos a través de un lenguaje austero y de un sentido muy especial del humor, además de referencias cinematográficas… todo esto en el inhóspito contexto de su nórdico y gris país.

De parajes al antípoda del norte europeo -América Latina en el caso- y de narrativas arraigadas en historias nacionales y de creación de identidades étnicas, se presentó en la sección oficial Certain Regard, la producción chilena “Los Colonos” de Felipe Gálvez, el fuerte y sin compromisos retrato de la conquista de la Tierra de Fuego por los colonos europeos y la exterminación de los indios mapuches a inicios del siglo veinte. Una especie de la “conquista del oeste“ a la norteamericana, presentada con un lenguaje narrativo y visual que, a pesar de su eficiencia y fuerza, resulta a veces un poco cargado y poco transparente respecto al entendimiento completo de las situaciones y los personajes. A pesar de esto, acordaremos que se trata de un buen filme.