Bárbara Mori hace catarsis con su papel en Perdidos en la noche

Han sido 15 años en los que Bárbara Mori ha trabajado en desarrollar amor propio, sanar heridas del pasado y eliminar la necesidad de querer ser aceptada por todos, así como demostrar que es capaz de hacer lo que ella quiera.

Hace dos décadas, la actriz luchaba contra distintos pensamientos, algunos de ellos queriendo ser alguien que tal vez no era, mostrar en todo momento que valía tanto de manera personal como profesional; sin embargo, esto resultó negativo en su vida. Por ello, optó por asistir a terapia para curar cada una de las heridas que se ocasionó y, tener una vida mucho más tranquila, pero sobre todo, feliz.

“En algún momento tuve, por esta falta de amor propio, la necesidad de pertenecer, de encontrar un lugar no sólo en el mundo, sino también en la industria, de demostrar no sólo a los demás, sino a mí misma que tenía algún valor, un talento y siento que nuestra sociedad está diseñada para encajar en el molde que es aceptado y no necesariamente el aceptar quien tú realmente eres y mostrarte como eres”, afirmó Mori en entrevista con El Sol de México.

“Fueron quince años de búsqueda, de trabajo interior, de sanar todos los dolores que me acompañaron desde pequeña que me hacían creer que yo no valía, hasta poder sanar y entender que el valor que tengo es grande, reconocerlo sin tener la necesidad de que alguien más lo reconozca, fue un trabajo de décadas entre terapias, retiros y una búsqueda interna muy fructífera”, agregó la actriz.

Esa situación que experimentó hace años, es la misma que enfrenta Carmen Aldama, el nuevo personaje de la actriz en la cinta Perdidos en la Noche, del director Amat Escalante.

Carmen es una actriz famosa que tiene un hambre voraz por mantenerse exitosa, por continuar con ese reconocimiento que alguna vez tuvo. En este momento, se encuentra en una edad donde su carrera va en descenso, a esto se le suma el matrimonio tan complicado que vive con Rigoberto Duplas, interpretado por Fernando Bonilla.

Pero no sólo ese tema se toca en la cinta que también protagonizan Juan Daniel García y Ester Expósito, la violencia, la corrupción y las desapariciones de personas complementan la trama.

“Son muchas temáticas que se tocan en la cinta, tanto a nivel político, como social, problemáticas que hemos vivido en nuestro país desde hace mucho tiempo, esta diferencia de clases, que cada vez es mayor, esta injusticia de que el que más tiene atropella a los que no tienen, que eso, en lo personal, me duele mucho, pero también habla de lo complejos que somos los seres humanos, de nuestro sistema, de la enfermedad que puede ocasionar esta necesidad de éxito y reconocimiento."

“Habla del problema de las redes sociales, de lo que generan, de los seguidores, de tener esta necesidad de los likes, de pertenecer, de formar parte de los grupos, de estar en la jugada”, contó la actriz de 45 años.

Hace unos días, la cinta se proyectó en el Festival de Cannes, en su edición número 76. El filme de Amat Escalante recibió una ovación de siete minutos en el Teatro Claude Debussy.

El hilo principal del thriller es el camino que emprende Emiliano (Juan Daniel García) para buscar a su mamá desaparecida.

“Me siento muy agradecida por formar parte de una historia tan chingona, tan compleja como las historias que cuenta Amat, formar parte de un elenco tan lindo, bello, donde generamos un vínculo lindo y estrecho entre todos.

“La cereza del pastel fue presentarla en el festival de cine más importante del mundo, que la hayan recibido con ese aplauso y esa ovación es algo de no creerse, fueron tantas emociones encontradas, tengo demasiada gratitud en mi corazón”, sostuvo Mori.