Esta es la lista de ganadores de los premios BAFTA 2019

Roma del mexicano Alfonso Cuarón, se coronó hoy como la gran triunfadora de la 72 edición de los BAFTA del cine británico al llevarse cuatro galardones, entre ellos los dos más importantes, los de mejor película y dirección.



Mientras que "The Favourite", del griego Yorgos Lanthimos, fue la que mayor número de premios acaparó, siete, entre ellos el de mejor actriz protagonista, en una gala que se celebró en el Royal Albert Hall de Londres.



La lista completa de ganadores es la siguiente:

Mejor película: "Roma".

Ver esta publicación en Instagram “Roma' is one of the best movies I’ve ever seen, and one of the most moving”. - Joe Morgenstern, The Wall Street Journal Una publicación compartida por ROMA (@romacuaron) el 2 de Ene de 2019 a las 4:53 PST

Mejor director: Alfonso Cuarón ("Roma").

Ver esta publicación en Instagram #MyROMA #MiROMA Una publicación compartida por ROMA (@romacuaron) el 14 de Dic de 2018 a las 12:00 PST

Mejor actor: Rami Malek ("Bohemian Rhapsody").

Ver esta publicación en Instagram Angels⚡️💛 #ramimalek #bohemianrhapsody #ramiforoscars Una publicación compartida por Rami Malek🤴🏻 (@rami._.malek) el 12 de Dic de 2018 a las 4:31 PST

Mejor actriz: Olivia Colman ("The Favourite").

Ver esta publicación en Instagram Olivia Colman wearing @emiliawickstead at the BAFTA's! Una publicación compartida por Olivia Colman (@oliviacolmanactress) el 10 de Feb de 2019 a las 11:29 PST

Mejor actor secundario: Mahershala Ali ("Green Book").

Ver esta publicación en Instagram 🤲🏿 @rollingstone • w: Josh Eells p: @melodiemcdaniel s: @_van__van_ ✨ link in bio Una publicación compartida por Mahershala Ali (@mahershalaali) el 16 de Nov de 2018 a las 1:54 PST

Mejor actriz secundaria: Rachel Weisz ("The Favourite")

Ver esta publicación en Instagram Queen💘#rachelweisz #protography #emo #emoboy #emogirl #emoband #emohuman #emohuy #instaemo #instagirl #music #sceneboy #kawaii #kawaiigirl #kawaiiboy #blackandwhite #scene #scenegirl #360#world #disobedience #selenagomez #taylorswift #wcw #gigihadid #kyliejenner #arianagrande #kimkardashian #kendalljenner Una publicación compartida por Rachel Weisz (@rachelweiszofficial) el 27 de Dic de 2018 a las 6:47 PST

Mejor interprete revelación: Letitia Wright ("The Black Panther").

Ver esta publicación en Instagram last shoot of 2018 by @charlottehadden 🧡🧡🧡 Una publicación compartida por letitiawright (@letitiawright) el 30 de Dic de 2018 a las 5:47 PST

Mejor guion original: "The Favourite"

Ver esta publicación en Instagram A true Favourite. Nominated for 10 Academy Awards including Best Picture. #TheFavourite - For Your Consideration Una publicación compartida por The Favourite (@thefavouritemovie) el 8 de Feb de 2019 a las 12:06 PST

Mejor guion adaptado: "BlacKkKlansman".

Ver esta publicación en Instagram Spike Lee is the 6th black filmmaker to be Oscar-nominated for directing, the 11th black producer to be nominated for best picture, and the first black writer to be nominated a second time for screenplay. In this episode of @focusfeatures‘ #YouKnowThatScene, the panel discusses Spike Lee's #BlacKkKlansman and the impact of its unbelieveable story. Watch the episode at the link in bio. Una publicación compartida por BlacKkKlansman (@blackkklansman) el 8 de Feb de 2019 a las 5:14 PST

Mejor película británica: "The Favourite".

Ver esta publicación en Instagram It’s The Favourite… The only film nominated for 10 Academy Awards that include Best Picture, Best Director, Best Original Screenplay, Best Editing, Best Production Design, and Best Costume Design. #TheFavourite Una publicación compartida por The Favourite (@thefavouritemovie) el 31 de Ene de 2019 a las 4:43 PST

Mejor película de habla no inglesa: "Roma" (México)

Ver esta publicación en Instagram Sharing the new trailer for #ROMACuarón. Una publicación compartida por ROMA (@romacuaron) el 13 de Nov de 2018 a las 6:02 PST

Mejor documental: "Free Solo".

Ver esta publicación en Instagram “You’re on the edge of your seat the whole time. It’s almost like watching a thriller.” We’re honored to have had @thetimmcgraw contribute to #freesolo and glad we could show even a non-climber how tense it was up there. Free Solo is in theaters across the US today and the UK tomorrow. Link in bio for details. Una publicación compartida por Free Solo Film (@freesolofilm) el 13 de Dic de 2018 a las 12:52 PST

Mejor película de animación: "Spider-Man: Into The Spider-Verse".

Ver esta publicación en Instagram Thanks to the #VisualEffectsSociety for honouring the #Spidermanintothespiderverse team at @imageworksvfx with four awards including Outstanding Visual Effects in an Animated Feature! #VESAwards 🕷🕸🎉 Una publicación compartida por Spiderman Into the Spiderverse (@spidermanintothesspiderverse) el 6 de Feb de 2019 a las 8:47 PST

Mejor corto británico: "73 Cows".

Ver esta publicación en Instagram When you realise you’re going to a sanctuary not a slaughterhouse 🐄 Can’t wait to share #73Cows at @raindancefilmfestival 🎥 #raindancefilmfestival #raindance #filmfestival #festival #film #cows #sanctuary #animalsanctuary #animalovers #ethicalfarming #farming #indiefilm #documentary #shortfilm #animalwelfare #freedom #beings #sustainability #mavicpro #drone #aerial #shots #gettingtheshot Una publicación compartida por L O C K W O O D F I L M (@lockwoodfilm) el 24 de Ago de 2018 a las 11:59 PDT

Mejor corto de animación: "Roughhouse".

Ver esta publicación en Instagram Melhor Curta Animado Britânico ficou para Roughhouse!⠀ •⠀⠀⠀ •⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🔥 #coxinhanerd #coxinhaseries #series #seriados #viciadosemseries #dicadeserie #bafta #baftas #bafta2019 #baftas2019 #coxinhanobafta #roughhouse Una publicación compartida por Cris & Panda (@coxinhanerd) el 10 de Feb de 2019 a las 11:58 PST

Mejor director, guionista o productor británico novel: Michael Pearce y Lauren Dark ("Beast")

Roadside Attractions to Distribute Michael Pearce Drama 'Beast' in U.S. https://t.co/zcYhFugYs3 via @thr — Beast The Film (@Beastmov) March 1, 2018

Música original: "A Star Is Born".

Ver esta publicación en Instagram #AStarIsBorn features the fearless performances of Bradley Cooper, @ladygaga and Sam Elliott. Nominated for 8 Academy Awards including Best Picture, Best Adapted Screenplay, Best Actor, Best Actress and Best Supporting Actor. #OscarNoms⁠ Una publicación compartida por A Star Is Born (@starisbornmovie) el 8 de Feb de 2019 a las 10:30 PST

Sonido: "Bohemian Rhapsody".

Ver esta publicación en Instagram Throughout the filming of #BohemianRhapsody, the band were constantly on hand to ensure every step, every line and every move was just how it should be. To find out more about Queen visit: Queenonline.com Una publicación compartida por Bohemian Rhapsody (@bohemianrhapsodymovie) el 31 de Ene de 2019 a las 9:25 PST

Fotografía: "Roma".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ROMA (@romacuaron) el 21 de Dic de 2018 a las 2:30 PST

Diseño de vestuario: "The Favourite".

Ver esta publicación en Instagram All in Favour! Nominated for 10 Academy Awards including Best Picture. #TheFavourite Una publicación compartida por The Favourite (@thefavouritemovie) el 8 de Feb de 2019 a las 8:59 PST

Efectos visuales: "Black Panther".

Ver esta publicación en Instagram “I present to you...The #BlackPanther!” Congratulations to @ChadwickBoseman for winning the @PeoplesChoice Award for “The Male Star of 2018”! #PCAs Una publicación compartida por Black Panther (@blackpanther) el 11 de Nov de 2018 a las 8:59 PST

Maquillaje y peluquería: "The Favourite".

Ver esta publicación en Instagram All in Favour... Nominated for 10 Academy Awards including Best Actress Olivia Colman. #TheFavourite Una publicación compartida por The Favourite (@thefavouritemovie) el 6 de Feb de 2019 a las 8:59 PST

Montaje: "Vice".

Congratulations to Greg Cannom, Kate Biscoe and Patricia DeHaney for their Oscar Nomination in Best Makeup and Hairstyling! #ViceMovie #OscarNoms pic.twitter.com/IFzsKZ13Tr — Vice Movie (@vicemovie) January 22, 2019

Diseño de producción: "The Favourite"

Ver esta publicación en Instagram One of this year's favorites is #TheFavourite. Now nominated for 10 Academy Awards including Best Picture. In theaters everywhere this weekend - Get your tickets through the link in bio! Una publicación compartida por The Favourite (@thefavouritemovie) el 23 de Ene de 2019 a las 11:38 PST

BAFTA honorario: Thelma Schoonmake.

The BAFTA Fellowship is awarded to the inspirational editor and Scorsese collaborator Thelma Schoonmaker 🎞👏 #EEBAFTAs #BAFTA pic.twitter.com/Vva3qdQCOX — BAFTA (@BAFTA) February 10, 2019





BAFTA a la mayor contribución al cine británico: Elizabeth Karlsen y Stephen Wooley.