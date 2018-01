Estos son los presentadores para la edición 75 de los Globos de Oro

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que organiza estos premios, informó hoy La actriz mexicana Salma Hayek, Dwayne "The Rock" Johnson, Octavia Spencer y Michael Keaton serán los encargados de anunciar y entregar los galardones en los Globos de Oro.

Estos artistas se unen a la lista de presentadores que ya se habían anunciado previamente, en la que aparecían, entre otros, Penélope Cruz, Ricky Martin y Édgar Ramírez.

Foto: @RickyMartinOfficialPage

Foto:Instagram Penélope Cruz

También serán presentadores Halle Berry, Carol Burnett, Kelly Clarkson, Darren Criss, Gal Gadot, Greta Gerwig, Hugh Grant, Neil Patrick Harris, Chris Hemsworth, Christina Hendricks e Isabelle Huppert, Emilia Clarke, Kit Harington, Jennifer Aniston, Helen Mirren, Emma Stone y Angelina Jolie.

Foto: Instagram wonderwomanfilm

Emma Stone/ AP



Completan la lista de artistas invitados Shirley MacLaine, Sarah Jessica Parker, Amy Poehler, Seth Rogen, J.K. Simmons, Sharon Stone, Aaron Taylor-Johnson, Alicia Vikander, Kerry Washington, Emma Watson, Dakota Johnson y Andy Samberg

Foto: Emma Watson / Facebook

Foto: HBO

El hotel Beverly Hilton de Los Ángeles acogerá mañana domingo la 75 edición de los Globos de Oro, que en esta ocasión contará con el humorista Seth Meyers como maestro de ceremonias.La película "The Shape of Water", del director mexicano Guillermo del Toro, parte como favorita con siete nominaciones, mientras que en los apartados televisivos destaca "Big Little Lies" con seis candidaturas.Además, la polifacética Oprah Winfrey recibirá el premio honorífico Cecil B. de Mille.

/afa