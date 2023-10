Jessica Chastain causa furor en Festival de Cine de Morelia

Morelia.- Contenta y amable, Jessica Chastain llegó a las afueras del Teatro Matamoros, en el centro de Morelia, para la gala de la cinta "Memory", dirigida por el mexicano Michel Franco y donde comparte créditos con Peter Sarsgaard, quien también desfiló por la alfombra roja.

La actriz, quien llegó vestida con un vestido rosa mexicano, descendió de su vehículo y de inmediato se acercó a los fans para tomarse fotos y firmar autógrafos, en el cierre del segundo día de actividades del 21 Festival Internacional de Cine de Morelia.

Foto: Javier Guerrero | El Sol de Morelia

Los presentes la recibieron con gritos y piropos, y con mucha alegría la ganadora del Oscar recorrió toda la valla que resguardaba la calle. Acto seguido arribaron su coestrella y el director, quienes posaron junto con ella, antes de ingresar a la sala de cine.

Al evento también acudieron figuras como Diego Boneta, Renata Notni, Arcelia Ramírez, Isaac Hernández, Denisse Dresser, Miguel Bosé, Willem Dafoe, quien el día de mañana recibirá un premio a la Excelencia Artística.

En su encuentro con los medios, Isaac habló acerca de su experiencia trabajando con Chastain en la próxima película de Michel Franco, cuyo rodaje culminó recientemente, con locaciones en San Francisco y la Ciudad de México.

"Me acuerdo cuando recién platiqué con Michel, y el director de fotografía sobre ella, me decía que ella era una máquina. No sabía cómo interpretar eso, hasta que llegué al set. Es una persona que lo tiene clarísimo, lo que busca de la escena", comentó.

"Te da mucha libertad para proponer y de cierta manera buscar la mejor escena posible. Fue un privilegio ver esa colaboración entre ella y el director", agregó el también bailarín, quien calificó como muy humano el cine de Franco.

Al finalizar este acto, Chastain y Sarsgaard celebraron la develación de sus butacas dentro del Teatro Matamoros.

Roban suspiros

Aunque no era el protagonista principal de la alfombra roja, Diego Boneta desató una ola de gritos a su arribo a la alfombra roja. En cuanto descendió de su auto, los fans comenzaron a chiflarle, provocando que el actor siguiera los pasos de Chastain, y se acercara a tomarse fotos.

Tampoco faltó quien le pedía besos, e incluso bromearon con Renata Notni (pareja sentimental del actor), diciéndole que "les prestara a su novio" para cuidarlo un rato.

Miguel Bosé también fue uno de los invitados más ovacionados, pero el cantante optó simplemente por saludar de lejos a sus admiradores, mientras se dirigía a la entrada de la alfombra roja.