"La forma del agua" frente a "Tres anuncios por un crimen", ¿quién se lleva el Oscar?

Luego de que se dieron a conocer las nominaciones al Oscar, sin duda las grandes favoritas en esta 90 entrega de la estatuilla son La forma del agua, de Guillermo del Toro con 13 nominaciones y Tres anuncios por un crimen de Martin McDonagh seleccionada para siete categorías, la cual se estrena en México este fin de semana.

Si bien son 9 las producciones nominadas a mejor película...

(Call me by your name, Las horas más oscuras, Dunkerque, Get out, Lady Bird, Phantom thread, The Post, La forma del agua y Tres anuncios por un crimen)

En las últimas premiaciones tanto La forma del agua y Tres anuncios por un crimen han sido las producciones que han dado la batalla la primera un cuento de amor atípico envuelta en fantasía, la segunda una comedia negra sobre una mujer que busca esclarecer el asesinato de su hija.

Aquí algunas razones que explican el por qué son las favoritas para la próxima entrega el 4 de marzo

Foto: Especial

La forma del agua

Premios ganados

2 Globos de Oro (Director y Banda Sonora)

4 Critics' Choice Awards (Película, Director, Banda Sonora y Diseño de producción)

1 Festival de Cine de Venecia (León de Oro – Mejor Película)

1 Producers Guild Awards (Mejor productor de películas)

12 nominaciones al BAFTA

Tres anuncios por un crimen

Premios ganados

4 Globos de Oro (Película, Guión, Actriz Principal y Actor de Reparto)

3 Critics' Choice Awards (Actriz Principal, Actor de Reparto, Elenco)

1 Festival de Cine de Venecia (Guión)

3 Screen Actors Guild Awards (Actriz Principal, Actor de Reparto, Elenco)

9 nominaciones al BAFTA