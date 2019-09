Michel Franco estrenará nuevo filme para 2020

SAN SEBASTIÁN. Llegando a su décimo cumpleaños en el cine, el mexicano Michel Franco terminó de rodar su última película y se prepara para tenerla lista para el año que viene, un filme distópico, rodado en la Ciudad de México, y que tiene mucho que ver con la situación actual, no sólo de este país sino del mundo.

Franco, quien ha estado cinco veces en el Festival de Cine de San Sebastián y que a esta edición 67 viene como productor de Mano de obra de David Zonana, compitiendo en la Sección Oficial, señaló a El Sol de México que terminó el rodaje de su siguiente película hace cuatro meses y aseguró que aún no sabe cómo se va a llamar.

“Ya terminé de filmar, no voy a hablar mucho de esa película, no sé ni cómo se va a llamar, es una película distópica que tiene que ver con la situación actual no sólo de México, sino de lo que sucede en muchos países, prendes la tele y ves revueltas en Hong Kong, los chalecos amarillos en Francia y cada país tiene sus revueltas, y con eso hice una distopía”, sostuvo.

En el nuevo filme del cineasta mexicano, ya premiado por Después de Lucía, Chronic y Las hijas de Abril, actúan Darío Yazpek,, Diego Boneta, Naian González Norvind, Mónica del Carmen, “que es una de mis actrices favoritas”, pero aseguró que “estamos editando sin prisa, que quede cuando quede sin presión”.

Dejó claro que “no me gusta platicar de algo que ni yo tengo muy claro, porque cuando editas una película, exiges el nombre, luego la postproduces, puede cambiar mucho el sentido de la película”.

Al preguntarle sobre si el filme estará listo para la siguiente edición del Festival de Cine de Cannes, del cual es asiduo y donde ha obtenido reconocimientos, expresó que “entrar a Cannes, ya veremos, son cosas que no dependen de mí”.

Se cumplen ya diez años de Daniel y Ana, su primer largometraje, que fue seleccionado para la Quincena de los Realizadores de Cannes, participó en varios festivales internacionales y fue distribuida en México, España, Francia y los Estados Unidos. "Ya tengo 40 años, estoy contento, estoy haciendo lo que me gusta".