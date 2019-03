Rubén Albarrán muestra su lado cinematográfico

GUADALAJARA.- El vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, recordó que él y Joselo Rangel, también integrante de este grupo se conocieron en la universidad estudiando Diseño, “así que nuestra carrera está enfocada a la imagen visual”.

El artista fue invitado ser curador de la sección Son de Cine en la edición 34 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde se presentó Hoppo, de Giovanni Longo. material que da cuenta de su grupo alternativo de música con el que tiene ocho años en donde participan tres músicos chilenos y dos mexicanos.

“El documental es una herramienta importante para el músico, porque a través de ella pueden hacerle llegar información importante al público, creo que da lugar a este acercamiento que va más allá de lo musical, nos lleva a lo personal.

“Le creemos más a la vista que al oído, por eso uno tiene esa filiación cercana cuando ves algo y al mismo tiempo escuchas. La música es imparable, es un medio de comunicación ante el cual el corazón no tiene defensa”, precisó Albarrán.

Hoppo “personalmente no me gustó, el director perdió muchas oportunidades, no es porque lo diga yo, pero somos cinco personalidades bien diferenciadas, sobre la música y la vida, y eso le da riqueza al grupo y eso no lo aprovechó”, expresó.

Sobre Café Tacvba mencionó que este año cumplen 30 años, y parte de la celebración fue la grabación de su segundo unplugged y seguirán con una serie de conciertos, tras considerar que en relación con Hoppo, la búsqueda en cada grupo es diferente y la relación e intención con la música es distinta y eso lo nutre.

Rubén Albarrán no desestima dirigir cine en algún momento.