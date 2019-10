Sanctorum, la realidad que vive la comunidad mixe en campos de amapola y marihuana

MORELIA.- Los campos de siembra de marihuana en la zona sur de México, son los escenarios que el director Joshua Gil escogió para filmar su cinta Sanctorum, una historia que a través de un niño en busca de un milagro que le devuelva a su madre, retrata la realidad de los pueblos que viven en medio del conflicto entre el ejército y el narcotráfico.

“La gran hipótesis de la película tiene que ver con hablar del campo mexicano y la criminalización. Creemos que es el tema más importante ahora, con respecto a que ya no haya manera de sobrevivir con el campo mexicano, a menos que no sea de esta manera”, definió el director Joshua Gil, director de esta cinta hablada en Mixe y que fue filmada en locaciones de Oaxaca y protagonizada por actores no profesionales.

Una de las intenciones de este filme es mostrar la lucha diaria que estas comunidades viven diariamente para tratar de sobrevivir: “Realmente hay niños, mujeres trabajando en el campo mexicano, sobreviviendo, no enriqueciéndose, de la siembra de marihuana y amapola. Y eso es una responsabilidad completamente de todos como mexicanos.

El realizador presentó esta película en el decimoséptimo Festival Internacional de Cine de Morelia, donde compite en la Sección de Largometraje Mexicano.

Sanctorum tuvo su estreno mundial en una función especial en la Semana de la Crítica de la Bienale de Venecia. La cinta es protagonizada por Nereida Vásquez, Virgen Vásquez y el pequeño Erwin Pérez, Sanctorum y fue desarrollada como largometraje a partir del corto Santuario , realizado por el mismo Joshua Gil. que recibió el premio Estudios Splendor Omnia.