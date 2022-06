Scott Derrickson reconoce a Guillermo del Toro en el FICG

Guadalajara.- El director Scott Derrickson se ha posicionado como uno de los cineastas de terror más influyentes de la industria, gracias a cintas como "El exorcismo de Emily Rose" y "Siniestro", y hoy se siente orgulloso del trabajo que se está haciendo en el género, y aplaudió la labor del mexicano Guillermo del Toro.

"Me encantó cómo se aborda la historia de fantasmas en su película "El espinazo del diablo", y el manejo que tuvo, porque no había nadie haciendo cine de horror como ese", expresó durante una clase magistral que ofreció en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

El cineasta agregó que hoy en día las historias de horror ya no están ligadas simplemente a asustar, sino se relacionan con grandes nombres de la industria que están cambiando el rumbo del género a nivel mundial.

"Ahora cuando pienso en lo que han sido las cintas de terror, pienso en "Hereditary" y en un trabajo de arte masivo. O en "The witch", cuando salí de esa película me limpié, porque sentí que había atraído algo malo a mí", señaló entre risas.

"Son proyectos muy ambiciosos y sofisticados, realmente están haciendo algo. "It follows" es otro ejemplo, hay directores haciendo cosas muy poderosas. El género está evolucionando, debemos estar conscientes de dónde estamos, creo que los filmes van a ser más inteligentes que nunca".

Actualmente el cineasta presenta la cinta "El teléfono negro", protagonizada por Ethan Hawke, la cual tuvo una proyección especial la noche de ayer dentro del marco del FICG.

Para los próximos meses, empezará un nuevo proyecto del cual no pudo dar detalles por cuestiones de contrato, pero asegura que es muy grande.