Sigue arrasando: Pinocho de Guillermo del Toro gana premio en los Cinema Audio Society

Pinocho sigue arrasando con los premios y no es para menos ya que esta cinta hecha con la técnica de stop-motion es una verdadera de arte en todos los sentidos. En esta ocasión la película de Guillermo del Toro recibió en el premio a Mejor Mezcla del Sonido de Cinema Audio Society.

Además, Guillermo del Toro no fue el único mexicano premiado, también el director Alejandro González Iñárritu recibió un galardón como cineasta del año.

"Hay una razón por la cual el cine se llama un medio audiovisual. El audio es primero, antes de las imágenes. El sonido llega a nuestros cuerpos sensorialmente. Sin intelectualización, solo somos golpeados primariamente, con él, golpea nuestra imaginación y es ilimitado", dijo Iñárritu.

El triunfo de Pinocho fue revelado por Guillermo del Toro a través de su cuenta de Twitter:

Thank you to the Cinema Audio Society for awarding @RealGDT’s #PinocchioMovie for outstanding sound mixing in Motion Pictures - Animated! pic.twitter.com/9d3g7WFT1h — Guillermo del Toro’s Pinocchio (@pinocchiomovie) March 5, 2023

La película de Del Toro bajo el sello de Netflix ha ganado varios premios, desde los Globos de Oro, BAFTA, los Critics Choice Awards, Premios Annie, hasta el premio que otorga el Sindicato de Productores.

Se espera que esta producción basada en el clásico cuento de Carlo Collo, gané algun Oscar ya que es una de las favoritas debido a su animación y a todo el trabajo de producción que hay detrás.

¿Qué es la Cinema Audio Society?

Esta asociación se formó en 1964 con la intención de inspirar a la comunidad de expertos en audio y mezclas para dar a conocer al público y a la industria del cine el uso de sonido para sus obras y para otorgar un reconocimiento a los mezcladores de sonido.