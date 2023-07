Tres películas sobre el matrimonio igualitario

Las leyes a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo son una realidad cada vez mayor, en muchos países del mundo.

Y desde que esto ha sucedido, también ha habido un aumento de personajes LGBTQ+ en la pantalla, especialmente en la televisión. Sin embargo, en el cine esa representación suele seguir un tipo particular de narrativa: Una persona lucha con su sexualidad, siente la necesidad de ocultarla y la película explora el (a menudo) doloroso acto de salir del armario.

Con frecuencia esas películas están más preocupadas por mostrarnos la homofobia que enfrentan los personajes que las realidades de las relaciones queer.

Como investigador que se enfoca en las identidades, particularmente las queer y marginadas en el cine y la televisión, he estado viendo películas que se ponen al día con la realidad. Y afortunadamente veo que han habido producciones que lo hacen bien. Aquí está mis selección de tres películas que ofrecen representaciones poderosas del matrimonio entre personas del mismo sexo:





Love Is Strange (2014)

Esta es una película hermosa, llena de momentos tiernos entre sus dos protagonistas. Ben (John Lithgow) y George (Alfred Molina), quienes llevan 30 años juntos y deciden finalmente casarse.

La escena de apertura de la boda es maravillosamente discreta, lo que nos da la sensación de que es algo que la pareja aún no había logrado hacer. Después de la boda, George pierde su trabajo y la pareja se ve obligada a vivir separada por motivos económicos.

En lugar de pensar en el matrimonio como el comienzo de una vida juntos, la película lo ve como una ventaja, aunque causa problemas. No rehuye la adversidad que las parejas pueden enfrentar en torno al matrimonio homosexual, pero el compromiso que los dos personajes muestran el uno con el otro habla de una fe inquebrantable en el amor.





Cloudburst (2011)

Las narrativas de lo queer en el cine y la televisión a menudo se centran en personajes más jóvenes, por lo que es bueno ver representadas diferentes experiencias.

En esta producción, Stella (Olympia Dukakis) y Dotty (Brenda Fricker) son una pareja de lesbianas que viven juntas en Maine. La nieta de Dotty (quien cree que las dos son "sólo amigas") quiere trasladarla a un asilo de ancianos a medida que su salud empeora. Lo que sigue es un viaje al estilo de Thelma y Louise en el que Stella lleva a Dotty a Canadá para que puedan casarse.

Al igual que con Love is Strange, los pequeños momentos de ternura en Cloudburst nos dan el sentido de los años que los dos han pasado juntos. Hay momentos cómicos, que a veces socavan potencialmente la intensidad de la película, pero la relación entre los dos es muy frontal y central.

Una vez más, el matrimonio se representa como un bono, no como el sello distintivo de una relación comprometida. Dotty había pensado que el matrimonio era una "bola de mierda" porque no podía tenerlo, pero se encuentra deseándolo ahora que es posible. Cloudburst puede dividir a la gente con su final, que no estropearé, pero la misión del matrimonio en la película es un placer para la vista.









The Kids Are Alright (2010)

Esta película es un poco diferente en el sentido de que aborda tanto el matrimonio entre personas del mismo sexo como la bisexualidad, que no suele tener una representación explícita en las películas queer. También puede verse como innovadora en el sentido de que es una de las primeras películas de gran presupuesto que presenta a una pareja gay casada.

Nic (Annette Bening) y Jules (Julianne Moore) son una pareja casada con dos hijos. Cuando el hijo menor, Laser (Josh Hutcherson), quiere encontrar a su padre biológico (Mark Ruffalo), las cosas empiezan a complicarse.

Lo bueno de The Kids Are Alright es que no posiciona el romance queer como utópico o como algo que resulta en tragedia, sino que simplemente es complicado.

Hablando de las presiones sobre las personas queer en la era moderna, Heather Love, investigadora de la teoría queer, argumenta:

“En la era de la normalización gay, los gays y las lesbianas no sólo tienen que ser como todos los demás (casarse, criar hijos, cortar la hierba, etcétera), sino que tienen que verse y sentirse bien haciéndolo”. The Kids Are Alright rechaza esta presión.

Jules y Nic no se ven ni se sienten bien todo el tiempo. La película muestra el desorden de las relaciones y el matrimonio, lo que permite una representación más matizada. La inclusión de los niños también brinda la oportunidad de explorar la domesticidad y la familia queer.





Al escribir esta lista he dado tres películas estadounidenses diferentes. Esto no quiere decir que no haya películas de otros países que incorporen personajes homosexuales casados, pero estas de arriba son más prominentes y ofrecen una mejor representación.

Muchas películas sobre relaciones entre personas del mismo sexo todavía miran hacia atrás, lidiando con los límites de las restricciones sociales del pasado, o teniendo en cuenta la violencia ejercida contra las comunidades LGBTQ+, o la crisis del SIDA. Todos son importantes. Pero con la disminución generalizada de las tasas de matrimonio, será interesante ver qué refleja la película en los años venideros.





* Profesora de Cine y Escritura Creativa de la Universidad de Birmingham.