Colleen Hoover cautiva a México: la novela Romper el círculo encabeza los más vendidos

El romanticismo atrapó a los mexicanos. Este 2023, la autora estadounidense Colleen Hoover (1979), con su libro de ficción Romper el círculo se colocó como la escritora de literatura sentimental y de suspenso para adultos más vendida en el país.

Publicado originalmente en 2016, de este libro, cuyo título original es It Ends With Us, se filmará en 2024 una adaptación cinematográfica que protagonizarán los actores Blake Lively y Justin Baldoni.

Con poco más de una veintena de obras publicadas, la popularidad de Hoover es tal que actualmente ocupa en la plataforma Goodreads el segundo lugar como la autora más seguida por los lectores, tan sólo superada por el mítico escritor de terror y fantasía Stephen King.

Además, la autora ha logrado vender más de 20 millones de libros alrededor del mundo y su nombre se ha incluido en la lista de Best Sellers del periódico The New York Times.

De acuerdo con editorial Planeta, Romper el círculo es el libro de ficción más vendido en México en 2023, en la lista también se encuentra de la misma autora A pesar de ti, en el número 10.

DE LA AUTOPUBLICACIÓN A LA FAMA INTERNACIONAL

Pero no son sólo los números lo que sorprende de esta autora oriunda de Texas –cuya fama también se ve reflejada en sus redes sociales, donde en TikTok cuenta con casi millón y medio de seguidores, mientras que en Instagram y Facebook, cuenta con 1.9 millones y 952 mil, respectivamente– sino su historia de ascenso, nacido del divertimento y la posibilidad de autopublicación en Internet.

En una entrevista con la escritora Jenna Hager, hija de el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, para el programa Today, Colleen –quien estudió trabajo social– contó que todo comenzó en 2012, con la intención de compartir con sus seres cercanos su novela Amor en verso, por lo que un día, para poder hacerlo decidió utilizar la opción de autopublicación de Amazon, para que la pudieran descargar gratis.

Para su sorpresa, después del periodo gratuito, varios lectores siguieron comprando la obra y a los cuatro meses apareció en la lista de The New York Times. Después de ese primer hit, Colleen mejoró su situación económica, ella misma afirma que era muy pobre, junto a sus tres hijos y su esposo, con quienes vivía en una casa rodante, y con los que ahora comparte su éxito, en compañía de su madre y sus hermanas.

“(La fama) no es lo que me trae alegría. Yo amo escribir y lo haría incluso si no hubiese tenido esa mención en el periódico. Comencé a hacer esto por diversión y lo continuaría haciendo por esa misma razón, pero, en absoluto, la felicidad de mi vida viene de la gente que me rodea”, dijo Colleen en aquella entrevista.

Sumado a esto, la prensa y varios críticos han puesto énfasis en el impulso que plataformas como TikTok, han dado a su obra, donde ahora también se hacen reseñas de libros en una subcomunidad llamada BookTok.

“La gente me pregunta '¿cómo lograste que tus libros se hicieran virales en TikTok?', y yo les contesto que no fui yo, que fueron los mismos lectores, los blogueros, los booktokers. Creo que lo que sucede es que la gente cree lo que otros lectores les enseñan, más que a un comercial donde los autores dicen ‘lee mi libro’. Eso es lo que ha hecho a BookTok diferente, se siente auténtico y orgánico”, afirmó Colleen en la conversación con Jenna Hager.

CRÍTICAS Y POLÉMICAS

Criticada, incluso etiquetada de forma un tanto despectiva entre la lista de autores comerciales de moda y temporada, las obras de Hoover se caracterizan por combinar el romance y el suspenso, con descripciones de actos sexuales y de violencia explícitas, donde no siempre hay un final feliz, como dicta la norma del género romántico.

Sin embargo, estas narraciones le han servido a la autora para poner en discusión algunos temas “difíciles” para nuestra época, como es la violencia y el abuso intrafamiliar. Este es el caso de su novela Romper el círculo, la cual ha sido criticada en varias ocasiones, también por blogueros, booktokers y otros críticos por “romantizar el abuso”, a pesar de que la misma autora ha confesado que se trata de una historia que busca precisamente “inspirar a la gente para romper con el abuso”. Historia que además está inspirada en su propia madre.

Ante las críticas, Hoover afirma que no las toma realmente en cuenta, pues se enfoca más en el poder “conectar” con sus lectores, además de que ella misma se considera su mayor crítica, cosa que tampoco es tan beneficiosa, pues en ocasiones no puede creerse partícipe de su propio éxito.

Otros de sus libros que han alcanzado gran éxito son “Ugly Love”, “Pídeme cualquier cosa menos amor”, “Tal vez ahora”, “No te olvidaré”, “Nunca nunca” y “Volver a empezar”.

De los consejos que la autora ha dado a todos aquellos que estén interesados en escribir es tratar los temas que más les interesen, a pesar de que sus textos lleguen a personas que no concuerdan con ellos. Colleen Hoover ya está preparando la escritura de un nuevo libro, que posiblemente sea un thriller.