Cine mexicano brilla en 2023: producciones nacionales recibieron 849 premios

Este 2023, México brilló a nivel internacional gracias a cintas como Tótem, de Lila Avilés; El eco, de Tatiana Huezo, Valentina o la serenidad de Ángeles Cruz y La caída, de Lucía Puenzo.

Durante este periodo, el cine mexicano recibió un total de 849 premios y menciones honoríficas tanto en festivales nacionales como en certámenes internacionales, de acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Cultura.

Tótem es el filme más galardonado, con 22 reconocimientos de festivales como el Internacional de Cine de Berlín donde consiguió el Ecumenical Jury Prize; Mejor Directora para Avilés en el Festival Internacional de Cine de Beijing y tres más en el Festival Internacional de Cine de Morelia en las categorías de Largometraje Mexicano de Ficción, Dirección de Largometraje Mexicano y el Premio del Público.

Tótem cuenta con las actuaciones de Montserrat Marañón, Naíma Sentíes, Marisol Gasé, Saori Gurza, Teresa Sánchez, Mateo García, entre otros. Ésta cuenta la historia de Sol, una niña de siete años de edad que ayuda a los preparativos de la fiesta sorpresa de su padre. El filme ofrece una reflexión sobre las pérdidas familiares, a través de la mirada infantil.

La película, misma que obtuvo el apoyo financiero de Eficine en áreas de Producción y Distribución, fue seleccionada para representar a México en la categoría Mejor Película Internacional en la próxima edición de los premios Oscar.

“Me interesaba regresar a esos primeros años que te marcan, y como todos hemos vivido un día en particular que ha sido potente y nos ha cambiado drásticamente. Me interesaba regresar al concepto de cómo son los vínculos familiares y entre amigos, no sólo entre las personas y los amigos, sino también con los animales”, expresó Avilés en entrevista con El Sol de México, hace unas semanas.

La caída, cinta protagonizada por Karla Souza y dirigida por Lucía Puenzo recientemente fue galardonada con dos premios Emmy Internacional en la edición número 51, en las categorías de Película para Televisión/Mini Serie y Mejor Actuación Femenina, éste último otorgado a su protagonista.

Por otro lado, El eco, de Tatiana Huezo, historia que se enfoca en cómo los niños entienden poco a poco temas como la muerte, la enfermedad y el amor dentro de una comunidad, obtuvo siete premios en categorías como Mejor Documental y Dirección en el Festival Internacional de Cine de Berlín, mientras que en Morelia logró el reconocimiento a Mejor Largometraje Documental y Premio del Público.

El eco fue realizada gracias al apoyo de Focine y el Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA). Montserrat Hernández, María de los Ángeles Pacheco Tapia, Luz María Vázquez González y Sarahí Rojas Hernández forman parte del elenco.

Mamá, de la directora Xun Sero y Valentina o la serenidad, de Ángeles Cruz, también destacaron en festivales. La primera fue nominada en Morelia y en el festival de Seattle, mientras que la segunda estuvo nominada en Morelia como Mejor Película y fue ganadora en las categorías de Mejor Actriz y Película en el Huelva Latin American Film Festival; ambas contaron con el Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (Ecamc).

En el rubro infantil, La piñata, de Verónica Ramírez recibió premios en países como Perú y Brasil, mientras que otras cintas como Adolfo, de Sofía Auza, en la que se narra la historia de dos jóvenes que se enfrentan a fuertes problemas emocionales, ganó en el Festival Internacional de Cine de Berlín el Oso de Cristal; en Guadalajara, el reconocimiento a Rocío de la Mañana como mejor Actriz y nominación en el festival de Seattle.