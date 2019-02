Conoce las fotografías nominadas al World Press Photo 2019

El próximo 11 de abril del año en curso se darán a conocer los ganadores del World Press Photo 2019, uno de los premios más aclamados en el mundo del fotoperiodismo.

Entre miles de fotografías presentadas, un jurado independiente pero realmente calificado selecciona a los nominados y son aquellos que logran plasmar una gran historia en una imagen.

Congratulations to the 2019 World Press Photo Contest and 2019 Digital Storytelling Contest Nominees!



Discover the stories that matter, chosen by an independent jury of photography and digital storytelling professionals: https://t.co/ZDyVYeQiwW #WPPh2019 pic.twitter.com/ojJvIXJXve — World Press Photo (@WorldPressPhoto) February 20, 2019

Como cada año, las fotos ganadoras se reúnen en una exposición con duración de un año recorriendo cerca de 100 lugares del mundo, iniciando el 14 de abril en la sede de la premiación, Ámsterdam.

Una novedad en la premiación es que en esta edición 62º se incluye un nuevo galardón: World Press Photo Story of the Year (La Historia de fotografía del año de World Press).

La historia del año de [World Press Photo] nos permitió tener más fotografías matizadas que tenían más espacio para respirar y espacio para ser un poco más reflexivo y cuidadoso en la forma en que contamos historiasPaul Moakley, subdirector de fotografía









➡ Estas son las fotografías nominadas al “World Press Photo Story of the Year” :

"The Lake Chad Crisis" por el italiano Marco Gualazzini. En esta fotografía se muestra la crisis humanitaria que se vive en este lugar causada por factores políticos y ambientales. / Foto: World Press Photo

"The Migrant Caravan" por el sueco Pieter Ten Hoopen de la Agencia Vu. En esta fotografía se observa el paso de migrantes por Tapanatepec, Oaxaca; la gente corre hacia un camión en donde el chofer les ofreció “un aventón”. / Foto: World Press Photo

"Yemen Crisis" por el italiano Lorenzo Tugnoli de The Washington Post. Esta fotografía, según la fotoperiodista May-E Wong, “pinta una imagen muy clara del costo humano de la guerra". / Foto: World Press Photo

Mientras que, por otro lado, se encuentra el premio que año con año se entrega, el World Press Photo (Foto de Prensa Mundial del Año), el cual reconoce la labor del fotógrafo que logra captar un evento periodístico con gran habilidad y creatividad.

Debería poder contar la historia en una imagen, pero al mismo tiempo ser intrigante y hacer que te detengas y mires de nuevoJohnson Martins

➡ Para este galardón, el jurado seleccionó seis fotografías:

“Victims of an Alleged Gas Attack Receive Treatment in Eastern Ghouta” por el sirio Mohammed Badra de la Agencia European Pressphoto. Esta Fotografía se muestra a un hombre y un niño que reciben atención médica luego de un ataque con gas. / Foto: World Press Photo



“Almajiri Boy” por el italiano Marco Gualazzini. Esta fotografía muestra a un niño huérfano frente a una pared con dibujos representando lanzagranadas, símbolo de la crisis que se vive en Bol, Chad. / Foto: World Press Photo



“Being Pregnant After FARC Child-Bearing Ban” por la francesa Catalina Martin-Chico. Esta imagen muestra a una mujer embarazada por sexta vez, esto a pesar de estar prohibido por las FARC. / Foto: World Press Photo



“The Disappearance of Jamal Khashoggi” por el australiano McGrath de Getty Images. En esta imagen se muestra a un hombre que intenta, con su cuerpo, bloquear el paso a la prensa, esto luego de que se anunció la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. / Foto: World Press Photo



“Crying Girl on the Border” por el estadounidense John Moore de Getty Images. Esta fotografía ha sido de las más impactantes ya que muestra a un niña hondureña llorando mientras un agente de la Patrulla Fronteriza registra a su madre. / Foto: World Press Photo



“Akashinga - the Brave Ones” por sudafricano Brent Stirton de Getty Images. Esta fotografía muestra a una mujer, miembro de una organización contra Akashinga, la caza furtiva que practica técnicas de camuflaje en el Parque de Vida Silvestre de Phundund. / Foto: World Press Photo