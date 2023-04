Cuestionario Proust: Scarlet Gruber 

Debutó en 2010 en la producción de Telemundo, “Aurora”. Además de participar en proyectos como “Corazón Apasionado” y “Rosario”, ha sido nominada a varios premios por su trabajo en producciones como “Tierra de Reyes”. Uno de sus proyectos más importantes fue “Cosita Linda”, por el que consiguió una nominación a los Miami Life Awards, además de protagonizar el proyecto Vikki RPM, de Nickelodeon. En 2023 estrena “Contra Las Cuerdas”, de Netflix, y su más reciente proyecto es el papel protagónico en la bioserie sobre Gloria Trevi, que pronto se estrenará.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Soy muy empática. Suelo conectar mucho con las personas y con sus emociones, eso me ayuda a entenderlas y a ver situaciones desde diversas perspectivas.





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Estar saludable, rodeada de las personas que amo, conectando desde el amor.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Suelo ser muy perfeccionista. Aunque ese rasgo va de la mano con disciplina y determinación que me impulsan a alcanzar el éxito, en mi trabajo muchas veces se vuelve un limitante, ya que puedo llegar a criticarme demasiado.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La falsedad. Tengo una intuición altamente desarrollada, así que puedo identificar cuando una persona no está siendo auténtica. No hay nada como demostrarte tal cual eres ante el mundo, con tus defectos y tus virtudes.





¿Tu gran miedo?

Antes le tenía miedo al fracaso, pero rápidamente aprendí una gran lección. “El miedo no es de Dios”, mi mamá me lo repetía mucho desde pequeña, y después de muchos desafíos logré ponerlo en práctica y lo uso como mantra. Todo lo puedo con Dios que me fortalece, y nada me faltará.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Apasionada por la vida y por las oportunidades que se me han presentado. Me encuentro en medio de las grabaciones de “Ella soy yo” donde interpreto a Gloria Trevi. Este papel me ha llevado a sentir emoción, ansiedad, y una gran responsabilidad.

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Mi mayor extravagancia es mi ThermoMix. Yo me consideraba una novata en la cocina hasta que invertí en esta máquina. Ahora ya soy toda una chef en casa, nuestro platillo favorito es la lasagna vegetariana.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

La fortaleza. Muchas veces pensamos que siendo fuertes y dejando atrás nuestra vulnerabilidad podemos vivir una vida más exitosa. Sin embargo, el amor, la vulnerabilidad, y el contacto con nuestras emociones más profundas nos ayudan a tener una conciencia más amplia y una conexión más amena con el mundo.





¿La persona viva a la que más admiras?

Puede sonar cliché, pero mi madre. Ella me inculcó los valores que hoy me ayudan a vivir una vida llena de felicidad y de amor. Ella es definición de amor incondicional, empatía y entrega hacia su propósito de vida.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Aunque trato de ver el mundo sin juzgar al prójimo, hay personas que claramente actúan desde el odio. Me cuesta mucho conectar con personas que son capaces de hacerle daño a los animales y líderes de países que rigen desde el ego y la ambición y que ponen en peligro su propia población.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

“No tienes que ser buena para empezar, pero tienes que empezar para ser excelente”. Esa frase la tengo en mi baño y la leo todas las mañanas, así recuerdo que cada desafío tiene un propósito y que tengo que aventarme a nuevos retos dejando atrás el perfeccionismo y el miedo al fracaso.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

NUNCA. Soy malísima mintiendo, las veces que he mentido he sido rápidamente descubierta. Me pongo muy nerviosa, me sonrojo y empiezo a sudar. Definitivamente no es mi fuerte y trato de evadirlo a toda costa.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Me encanta que sea inteligente emocionalmente y que podamos comunicarnos efectivamente desde la madurez. ¡También amo el sentido del humor! Amo que podamos reírnos y divertirnos juntos.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Las ganas de salir adelante y enfrentarse a sus sueños. Admiro mucho a las mujeres que son apasionadas con su misión de vida, y la viven con alegría.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mis padres, mi novio, mis perritos, y mi carrera.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Con mi familia, siempre que tengo la oportunidad de verlos. Viajando, conociendo diversos lugares y nuevas culturas. En este momento, logrando mis sueños junto al hombre de mi vida.





¿Qué talento te gustaría tener?

Me gustaría poder cantar como Beyoncé, tocar la batería, y poder pintar cuadros hermosos.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Quisiera ser menos despistada. Suelo distraerme muy fácilmente y olvidarme de pendientes importantes.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Mi mayor logro ha sido ser una mujer perseverante y paciente. Nunca puse en duda que podía triunfar en el medio en el que me desenvuelvo, y aunque muchas veces escuche “no” o “no puedes”, nunca me di por vencida hasta alcanzar mis metas personales y profesionales.





¿Dónde te gustaría vivir?

Quisiera viajar por el mundo para identificar dónde me siento en casa. Me he mudado mucho desde pequeña y suelo adaptarme fácilmente a nuevos lugares. Hasta el día de hoy puedo decir que Bali es de mis lugares favoritos.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Soy muy desapegada de lo material, pero amo mi hogar. Aprecio mucho más cosas que van más allá de lo material. Mi salud, mi familia, mis perros, y mi pareja.

¿Con qué personaje histórico te sientes más identificado?



Con la princesa Diana, porque muchas veces fue poco entendida, pero siempre brillaba con luz propia. También me identifico con su entrega al servicio comunitario y su corazón.





¿Tu pasatiempo favorito?

Escuchar música y bailar.





¿Cómo te gustaría morir?

Dormida, rodeada de las personas que amo, sin dolor y sin remordimientos.

¿Tienes un lema?

“Hakuna Matata”. Vivir la vida sin preocupaciones y sin problemas, disfrutando del presente con amor y con alegría. El 90% de los problemas que nos imaginamos nunca ocurren, así que no hay nada más gratificante que vivir el día a día con conciencia y felicidad.