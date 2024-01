Dani Fernández: "La competencia de likes nos enferma"

El cantante Dani Fernández lamenta que la competencia que se da en la industria musical, siempre pendiente de las reproducciones y que “al final le hace a uno estar enfermo de números, ‘likes’ y exposición”.

En una entrevista con Europa Press, el artista aseguró que la industria musical funciona como “un restaurante, en el que si no viene gente, no vas a poder comer a fin de mes”. “Por supuesto, dependes de los números porque al final todo esto siempre ha sido una competición”, dijo.

Sin embargo, cree que la música “no debería ser eso” porque puede “volverte loco”. “La calidad baja si estás más pendiente de hacer un riff que guste, al final no estás siendo tú mismo. Yo intento hacer cosas que gusten a cuanta más gente mejor, pero siendo sincero conmigo, que soy el que tiene que defenderlo luego en un concierto”, detalla.



El cantante y compositor, exmiembro de la boy band Auryn, que tras la separación del grupo en 2016 inició su carrera en solitario, se encuentra promocionando el sencillo “Todo cambia”, que es el primer adelanto de su tercer álbum, titulado La jauría.

Cuando la gente le da play a una canción en una plataforma, tiene que saber que en eso se ha invertido mucho: gente tocando la batería, produciendo, mezclando, masterizando… Eso vale mucho dinero y le pido a las plataformas que lo valoren

En cualquier caso, asegura que tiene “buena relación con los números” y en varias ocasiones remarca que esas cuestiones las delega en su equipo, quienes “saben cuándo decirle las cosas”, por lo que presume de “tranquilidad” y “paz mental”.

Aun así, durante la entrevista señala que puede ver “cuanta gente le escucha en ese momento exacto”.



En relación con las reproducciones y en vista de la nueva petición realizada por el Parlamento Europeo para garantizar una compensación justa a los artistas en plataformas de música ‘streaming’, él pide que “las plataformas valoren el trabajo alrededor de los artistas”.



“La gente tiene que saber que hacer una canción, implica muchísimo más de lo que se piensa. Cuando la gente le da al ‘play’ en alguna plataforma, y para ellos es cero euros, tienen que saber que en esa canción se han invertido miles de euros: gente tocando la batería, produciendo, mezclando, masterizando... Eso vale mucho dinero. Le pido a las plataformas que valoren eso, que sepan que los artistas, aparte de buscar, por supuesto, nuestro dinero, tenemos a mucha gente a nuestro alrededor que también tiene que vivir de eso”, subraya.

Por ello, el cantante de “Bailemos” asegura que confía en “la gente que está ahí mandando” para poder conseguir una solución a corto plazo, pero no deja de lanzar una pregunta: “¿Cómo están los alquileres? Los Airbnb, están arribísima… Hay que reflexionar un poco sobre el valor de las cosas y lo que ofrece esa gente”.

Con lo agotadoras que son las giras y hacer un disco, antes te podías permitir estar un año en casa tranquilamente, pero ahora no

Ya no se puede descansar

“Estos tiempos de la música digital hacen que haya muchísimos más artistas, entonces tienes que estar en un continuo aprendizaje y en una evolución, trabajar más que nunca. Con lo agotadoras que son las giras, hacer un disco, antes te podías permitir incluso poder estar un año en casa tranquilamente, pero ahora no. Yo la verdad que no podría descansar un año en casa porque se me caen las paredes encima, pero es verdad que con la calma te pueden salir algunas canciones que ahora prácticamente no te dan tiempo a hacer, porque no tienes ese tiempo para dedicarle”, comenta.

Así, lamenta que “todo vaya tan rápido” porque, a su juicio, la calidad de las canciones es menor. “Me gustaría poder tener un poquito más de tiempo para hacer canciones mejores y así poder ser mejor artista, pero lo que pasa con la música hoy en día es bastante jodido”, sentencia.