Google celebra la Independencia de México con doodle creado por Ulises Mendicutty

Su abuelo comenzó limpiando zapatos dentro de las producciones cinematográficas a la edad de ocho años; sin embargo, su pasión por el séptimo arte lo llevó a especializarse en la rama técnica de estas producciones.

Con mucha suerte y sin estudios en el área, Jesús Trejo logró lo impensable: formar parte del equipo de producción de una película y lo mejor… en la época de oro del cine mexicano.

Ese antecedente fue más que suficiente para que, ahora, su nieto Ulises Mendicutty honra el legado de su abuelo, a través de un diseño solicitado por Google.

Mendicutty es el ilustrador responsable del nuevo diseño del doodle del buscador con el que se celebra el Día de la Independencia de México, a través de un logo que mezcla símbolos patrios y elementos que integraron la época del cine que se desarrolló de 1936 a 1956.

“Siempre crecí con las historias de mi abuelo sobre todo porque era un personaje muy particular, no eran tanto anécdotas de cómo se producía o dirigía el cine porque él en realidad pertenecía a otra clase dentro del cine”, afirmó Mendicutty en entrevista.

Él tenía que filmar sus películas bajo un pseudónimo porque no tenía la profesión y no se le permitía filmar.

Agregó el ilustrador: "Trabajó en los estudios Churubusco siempre, de ahí salieron historias comunes de la vida diaria, las cuales me transmitió durante mi crecimiento”.

En esta ocasión, la palabra Google se encuentra dentro de una cinta cinematográfica con seis recuadros. En cada uno se muestra una letra diseñada con un elemento distinto. Por ejemplo, la “G” es una cinta fílmica color verde, la primera “O” es un sombrero, igual en tono verde, haciendo alusión a la primera parte de la bandera mexicana.

La segunda “O” es el carrete de una cinta del pasado, mientras que la segunda “G” representa un broche, como parte de la vestimenta de un traje de charro, ambos en color blanco y negro; la “L” es la base de una luz de cine, mientras que la “E” es lo que dibuja el cabello de la actriz que se muestra, los dos en color rojo. Alrededor del diseño principal destacan fuegos artificiales tricolor, la bandera de México, estrellas, una cámara de video, rosas rojas y un cactus.

“Llevo 10 años de ilustrador; al principio compaginaba mi profesión con trabajos de curaduría y dirección de arte. Con la pandemia no podía ejercitar mi profesión pintando muros o en papel, así que utilicé medios digitales que es una técnica mucho más fácil y esto me daba formas más fáciles de compartir mi trabajo con la gente.

“Desde hace dos años me dediqué de lleno a la ilustración. Para llegar hasta este lugar, no ha sido fácil, he hecho muchos dibujos y he dedicado horas de práctica para entregar este tipo de trabajos (el doodle) que me tiene tan orgulloso”, aseguró.

El doodle únicamente estará disponible este 16 de septiembre, como parte de las fiestas patrias.