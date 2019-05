Guía de #LaSeñoritaEtcétera: Qué hacer del 3 al 5 de mayo en la Ciudad de México

Karaoke público, fiesta en honor al cacao y momias en San Ángel, estas son algunas de las recomendaciones para disfrutar tu tiempo libre en la Ciudad de México.



FESTIVAL CACAO PARA TODOS

Hay muchas cosas que nos hacen sentir orgullosos como mexicanos, una de las más ricas o con mejor sabor es el cacao. Por si queda duda de la importancia que tiene esta semilla en nuestra historia, date una vuelta por la novena edición del Festival Cacao Para Todos, organizado por espacios que promueven el comercio justo de este ingrediente: Artefacto México y La Rifa Chocolatería. Además de la expo venta habrá conferencias, charlas- degustación y talleres, como para elaborar un jarro de barro para beber cacao.

Cuándo y dónde

Del 3 al 5 de mayo en el Ex Convento de Culhuacán, ubicado en Morelos 10, colonia Culhuacán, Iztaplapa. De las 9:00 a las 18:00 horas. Entrada libre.

Sigue la conversación en redes: Facebook/ Festival Artesanal de Cacao y Chocolate





LAS MOMIAS DE SAN ÁNGEL

El Museo del Carmen tiene en exhibición una muestra temporal enfocada en la representación e interpretación de la muerte, bajo el nombre de Momias. Ilusiones de vida eterna. Aquí se abordan de distintas maneras- escultura y pintura- los significados que diversas culturas mexicanas le han dado a la preservación de los cuerpos. Los distintos especialistas que participaron en la expo detallan que gracias a las momias se puede indagar nuestro pasado: enfermedades, tipos de entierro, rituales y otros aspectos.

Cuándo y dónde

Hasta el mes de junio en Revolución 4 y 6, colonia San Ángel. De martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

Sigue la conversación en redes: @museodeelcarmen

MÉXICO, CIUDAD QUE BAILA

El Día Internacional de la Danza (29 de abril) detonó el inicio de un nuevo festival. Se trata del México, Ciudad Que Baila y que desde la premisa impacta: más de 3 mil bailarines, 46 sedes, 16 alcaldías, más de 100 compañías y 105 obras, todo esto desarrollado en clases masivas, desfiles, intervenciones callejeras y una exposición fotográfica en el Zócalo. Para este fin destaca, por ejemplo, la presentación de “Por la calleja” Flamenco, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (3 de mayo) a las 20:30 horas; y Moby Dick en el Faro de Tláhuac (5 de mayo) a las 12:00 horas.

PLUS



Y otros dos que eventos imperdibles que nos harán bailar, pero que se realizarán casi al cierre este festival son: La presentación del Sonido La Changa a partir de las 19:15 horas en el Monumento a la Revolución. Esto será el sábado 11 de mayo.

Cuándo y dónde

Hasta el 12 de mayo. Consulta programación completa en http://www.cartelera.cdmx.gob.mx

Sigue la conversación en redes: #CiudadQueBaila

Cuartoscuro

MUJERES EN LETRA E IMAGEN

Conoce y apoya a las mujeres que están detrás de algunas editoriales independientes enfocadas en el arte, la escritura y la gráfica; todo esto, en el marco del Mercado editorial y gráfica con A: La LibrA y la RosA. El programa contempla expo venta de publicaciones y actividades como la presentación del proyecto Pussypedia, a cargo de la artista María Conejo, una charla sobre “Autorías ficticias y crítica de la originalidad” y un desfile de modas. Además, contará con Argentina, como país invitado.

Cuándo y dónde

4 y 5 de mayo en el MUAC, ubicado en Insurgentes Sur 3000, en el Centro Cultural Universitario. De las 11:00 a las 16:00 horas.

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/MUACprogramaspublicos

CINE DOCUMENTAL GRATUITO

El Festival Ambulante llegó a la Ciudad de México para llenar salas de cine y espacios públicos con historias del acontecer nacional e internacional. Serán más de 300 actividades, entre conversatorios, talleres, performances, maratones de cine, charlas y un Salón Transmedia de relatos interactivos. Este fin destacan los títulos de Kusama: infinito, Almost Fashionable: una película sobre Travis y Un lugar llamado Chiapas: el zapatismo ayer y hoy.

Cuándo y dónde

Hasta el 16 de mayo. Consulta la programación completa de las 39 sedes en www.ambulante.org

Sigue la conversación en redes: @Ambulante

KARAOKE EN EL ZÓCALO

Si uno de tus sueños es subirte a un escenario a cantar y que muchos te escuchen, todos los viernes de mayo tienes una oportunidad de volver realidad esa ilusión, pues ese día el Zócalo se convierte en un karaoke. De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Cultura, el objetivo es apropiarse de espacio público, así que todos pueden hacer escuchar su melódica voz

Cuándo y dónde

Del 3 al 31 de mayo en el kiosko temporal de la Plaza de la Constitución a las 17:00 horas.

Sigue la conversación en redes: @CulturaCiudadMx

DÍA DEL NIÑO TARDÍO

Este fin de semana continúan los festejos por el #DíadelNiño. Una de las actividades destacadas la comanda Alas y Raíces, bajo el nombre de “Mis Pininos en Los Pinos". Habrá funciones de teatro, artes circenses, laboratorios creativos, narraciones orales, exposiciones fotográficas e interactivas y proyecciones de cine, entre otras cosas.

Cuándo y dónde

4 y 5 de mayo en el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en Parque Lira S/N,Bosque de Chapultepec I Sección. De 10:00 a 18:00 horas.

Sigue la conversación en redes: @AlasyRaices





LA FIESTA DE STAR WARS

Los fanáticos de la saga de Star Wars esperan cada año una fecha en el que puedan celebrar, sin críticas o límites, la creación de George Lucas: el Día de Star Wars, el 4 de mayo -May the fourth be with you-. Aquí, en la CdMx habrá algunas actividades especiales. Por ejemplo, una proyección especial en el Autocinema Coyote y la Unboxing Toy Convention!, espacio para coleccionistas en la que podrán decorar máscaras de Stormtrooper con la artista Lady Love, entre otras cosas. Además, para los que desean festejar comiento, pueden probar los sabores de Helado Obscuro inspirados en personajes como Chewbacca (helado de chicle) o Darth Vader (helado de chocolate obscuro, licor de cacao y vodka).

Cuándo y dónde

4 de mayo. Las proyecciones serán en ambas sedes del Autocinema (Aquí ubicaciones) y la convención en el Barrio Alameda en Dr. Mora 9, colonia Centro de 12:00 a 13:00 horas. Consulta, aquí las sucursales de Helado Oscuro.

Sigue la conversación en redes: #StarWarsDay

Comparte con La Señorita Etcétera qué hiciste el fin de semana, usa el HT#LaSeñoritaEtcétera en Twitter e Instagram. Ella hará una selección de fotos. Las mejores pueden ganar regalos.