Koons y Duchamps dialogan a través del deseo y los objetos

La emoción que puede provocar una obra de arte, es más importante que el valor económico, consideró Jeff Koons (1955) después de que su obra Rabbit se subastó el pasado lunes en Nueva York y se convirtió en la pieza más cara jamás vendida creada por un artista vivo, al superar los 91 millones de dólares.

"Siempre quise ser una generador de diálogo", justificó Koons respecto a sus obras. Vestido formal, alejado de esa imagen de pop star, el creador conceptual, al que muchos críticos lo han denominado como el principal artista kitsch, estuvo ayer ante la prensa en el Museo Jumex en cuya entrada se encuentra una de sus piezas más emblemáticas, la monumental: Bailarina sentada (2017).

Porque el oriundo de York, Estados Unidos inaugurará el próximo sábado la exposición Apariencia desnuda. El deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons, en el mencionado recinto de Polanco en el que no se mostrará “el árbol genealógico” de ambos artistas, sino la unión de sus propuestas.

Lo anterior lo explicó Maximiliano Gioni, director artístico del New Museum en NY, curador de la exhibición quien indicó que la muestra, cuyo título se tomó de un ensayo que hizo Octavio Paz sobre el artista francés fallecido en 1968, es todo un suceso en el arte mundial.

Lo anterior al exponer la creatividad de estos dos artistas “de los más influyentes del Siglo XX” cuya muestra analiza los conceptos clave relacionados con los objetos, mercancías y la relación del artista con la sociedad, explicó el experto en arte, quien también informó que el día de la apertura habrá una charla sobre estos artistas y ahí se podrán exponer dudas, como si La fuente (urinario), obra de Duchamp, es de su autoría.

Expresó que la exposición propone un sistema de elecciones afines, de resonancias formales y conceptuales entre los dos artistas, que persiguen lo que Duchamp llamaba la co-intelligence des contraires (co-inteligencia de los opuestos), donde se proyectan las obras de este par de artistas entre sí.

Muchos críticos han denominado a Koons como el principal artista del kitsch / Foto: Federico Xolocotzi

“Las piezas se presentan como una forma misteriosa, un oráculo, un juego de reflejos, como espejos”, dijo Gioni con “dos personajes que le dan un cierre al siglo XX", agregó para posteriormente referirse a los ejes que rigen El deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons.

En el recorrido se apreciaron los temas que conjuntan las ideas de los artistas en las distantas salas del espacio, como La erótica de las cosas, comparten una sorprendente preocupación por el modo en que los objetos cotidianos pueden llegar a evocar el deseo y proyectar o reflejar la sexualidad.

En el sex appeal de lo inorgánico, los dos artistas utilizan aparatos mecánicos y productos tecnológicos como elaboradas metáforas del cuerpo humano, la sexualidad y los engranes del deseo.

En Vis sans fin o las anatomías del deseo se manifiesta cómo el eros es algo primordial en la obra de los dos creativos. En su tratamiento de la mecánica, la anatomía y la visión, y por otro lado, en la sección Identidad como medio-subjetividad, ready made, los artistas desarrollaron sus propias filosofías acerca del deseo y el gusto y, al hacerlo, abanderaron nuevas formas de pensar sobre la identidad y la imagen pública del artista.

En Inocencia y corrupción, tanto Duchamp como Koons se oponen al mito de la niñez libre de las normas morales y de consumo que moldean y corrompen el deseo o el gusto. La exposición cuenta con 80 obras provenientes de 30 colecciones de Europa y América como el Astrup Fearnley Museum of Modern Art de Oslo; The Broad Art Foundation de Los Angeles; Museum of Contemporary Art Chicago y el Philadelphia Museum of Arte. Estará en el Museo Jumex del 19 de mayo al 29 de septiembre.