La Guía del Fin de Semana: Qué hacer del 28 de septiembre al 2 de octubre

¿Qué planes tienes para este fin de semana? La Señorita Etcétera tiene listas sus recomendaciones, que incluyen una exposición con estímulos visuales donde puedes entrar con tu perrito, cine de Wes Anderson gratuito, teatro para toda la familia y a costos accesibles; además, conocer un café con muy buena onda y actividades constantes, así como el primer festival cultural de la UNAM.

FESTIVAL CULTURA UNAM

Este fin de semana arranca la primera edición del Festival Cultura UNAM, con más de 100 funciones en 28 sedes distintas, gratuitas y a bajo costo. El programa contempla ópera, danza, música, teatro, literatura, cine y artes visuales, entre otras cosas.

Estas son algunas de las actividades destacadas:

-Curso-Taller | Mural colectivo, los sábados y domingos del 1 al 16 de octubre de 2022 en el Colegio de San Ildefonso.

-La sed de los cometas. Ópera en tres actos que indaga en la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, en el Centro Cultural Universitario.

- Homenaje a Gloria Contreras, fundadora del Taller Coreográfico de la UNAM, en el Centro Cultural Universitario.

Cuándo y dónde

Del 30 de septiembre al 16 de octubre en 28 sedes. Consulta detalles en festival.culturaunam.mx

TEATRO EN FAMILIA EN EL CENTRO CULTURAL DEL BOSQUE

El Centro Cultural del Bosque es una buena idea si de pasar el tiempo libre con opciones escénicas se trata, especialmente, si es en familia.



El recinto será sede todo el mes de octubre de cuatro obras, pero este fin, habrá una a cargo de La Quinta Teatro , la pieza La gran lucha del mundo. Auto sacramental pagano y contemporáneo para plazas públicas, de Berta Soní. La historia tiene mucha libre de por medio.

“Los bandos rudos y técnicos intentarán ganar el derecho de usar una máscara auténtica y no la que les es dictada desde arriba, por la mano de quien pretende escribir el destino del mundo”, mencionan como premisa los organizadores.



Otras de las obras que se presentarán es Corazón gordito, de la compañía Once Once Producciones; la historia se enfoca en dos hermanas gemelas que no se parecen en nada y lo único que tienen en común es el amor entre ambas.

Cuándo y dónde

Todo el mes de octubre, en Campo Marte, Paseo de la Reforma y, Av. Paseo de la Reforma s/n.

EXPO: ENCUENTROS VISUALES DE JULIO LE PARC



La opción que involucra arte esta semana es la exposición Julio Le Parc: Encuentros visuales en la galería RGR, la primera

exhibición individual del artista argentino en un espacio privado de México.

Durante tu estancia podrás ver obras producidas en la segunda mitad del siglo XX y otras más actuales, momentos de estímulos visuales constantes. Hay piezas coloridas por toda la galería, con formas y curvas que indudablemente provocan un diálogo hasta corporal. Además, hay algunas piezas colgantes.

Por cierto, la muestra está curada por el mismo artista y dice que las obras incitan al espectador a asumirse como sujeto activo, no contemplativo.

Cuándo y dónde

Culmina el 12 de noviembre en Gral. Antonio León 48, colonia San Miguel Chapultepec. Es petfriendly.

CINE EN LA CIUDAD: WES ANDERSON ¡GRATIS!

La pantalla grande sale de los complejos para tomar las calles en distintos puntos de la Ciudad de México, a propósito de la iniciativa Cine en la Ciudad.

La programación se divide en Circuito Familiar y Adolescentes y Adultos; además, las proyecciones suceden en espacios comunitarios y culturales independientes, plazas públicas y escuelas. Esta ocasión la película que proponen es: Moonrise Kingdom o en español, Un reino bajo la luna, del famoso director Wes Anderson.

La historia se desarrolla en los años 60 cuando dos jóvenes escapan de su pueblo natal,lo que deja al descubierto viejos rencores y amores entre algunos de los personajes que participan en la búsqueda.



Cuándo y dónde

Del 29 de septiembre al 2 de octubre. Consulta las sedes en http://cineenlaciudad.cdmx.gob.mx

Foto. Adrián Vázquez

Si te gusta el café y la buena ondez, la sugerencia para no cocinar este fin de semana es visitar Benigna, un café en la colonia San Rafael que, aunque tiene una carta fija, bien planeada para pasarla rico, se caracteriza por promover la comunidad.



Por ejemplo, cada mes tienen un café residente, para que puedas probar distintas propuestas y proyectos que se preocupan por el fruto desde su origen hasta que llega a la taza. También organizan distintos eventos a la hora del brunch o por la noche, con tragos que incluyen vino y otro tipo de cocteles.

Lee la reseña completa en www.aderezo.mx



Cuándo y dónde

Abre de lunes a domingo y se ubica en Manuel María Contreras 35A, colonia San Rafael

PODCAST: QUÉ ERA EL CASTILLO DE CHAPULTEPEC ANTES DE SER MUSEO

A propósito del aniversario 78 del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, la sugerencia es escuchar un episodio del podcast La Guía del Fin de Semana donde podrás descubrir la historia del recinto desde sus orígenes hasta la actualidad.



¿Sabías qué? Fue una casa de verano, luego residencia presidencial y observatorio astronómico. Testigo de infinidad de acontecimientos y casi como un baúl porque resguarda valiosos objetos, carruajes, joyas, bueno, hasta las barbas de Maximiliano y una bandera mexicana con una piedra lunar.



Dale play al episodio y recorre el museo de manera auditiva. Lo encuentras, aquí.

Cuándo y dónde

Todos los días. Cada jueves un nuevo capítulo en distintas plataformas de podcast (Spotify, Google, iTunes, Acast y Deezer).

