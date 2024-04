Agenda cultural: Qué hacer en la CdMx del 25 al 28 de abril

Actividades especiales por el Día del Niño en distintas modalidades; un festival con cientos de instalaciones florales y otro con música de diversos géneros y hasta comida; una obra de teatro para recordar los primeros efectos especiales en el cine o el recorrido por un nuevo museo en la Ciudad de México enfocado en muñecas, es un poco de lo mucho que puedes hacer este fin de semana en La Guía del Fin de Semana. ¡Toma nota!





FLORES Y JARDINES EN POLANCO

El toque colorido y natural lo podrás vivir en la quinta edición de FYJA Festival de Flores y Jardines que este año está enfocado en El Jardín de los Seres Asombrosos. En esta fiesta podrás apreciar las instalaciones de más de 100 floristas en distintas fachadas de tiendas y restaurantes en Polanco, especialmente, en la avenida Presidente Masaryk. Aquí puedes leer más.

Por cierto, esta ocasión el evento crece, pues en paralelo sucederá el Festival en Campo, el cual contará con varias intervenciones de diseño de paisajes, jardines con diferentes temáticas, pláticas, talleres y conferencias; además de jardines especiales creados para niños.

Cuándo y dónde

Del 25 al 28 de abril en Polanco y Campo Marte.

Sigue la conversación en redes: @fyjamx

Foto. Cuartoscuro





DÍA DEL NIÑO EN EL FESTIVAL REVUELTO REVOLTOSO

Ya listas las actividades especiales que organiza de manera anual Alas y Raíces en el contexto del Día del Niño. Esta ocasión el programa contará con la participación de más de 100 artistas y habrá más de 120 actividades dirigidas a bebés y preescolares o niñas y niños en edad escolar; además, Puebla y Sonora son los estados invitados.

Todo lo que podrás disfrutar estará distribuido en las áreas verdes, el Teatro de las Artes, la Plaza de las Artes, en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y en el Foro de las Artes.

Checa la cartelera completa en alasyraices.gob.mx

Cuándo y dónde

28 de abril, a partir de las 10:00 hrs en el Centro Nacional de las Artes

Sigue la conversación en redes: @alasyraicescultura

Festival por el Día del Niño en el Cenart I Foto. Cuartoscuro





TEATRO: DEL CONEJO A LA TIERRA

Evoca la vida del cineasta francés Georges Méliès, pionero en los efectos especiales del séptimo arte y revolucionario en la manera de contar historias en pantalla. Hazlo a través de la obra de teatro Del conejo a la Tierra.

De acuerdo con los organizadores, el “espectador conocerá sus múltiples facetas como inventor de máquinas fantásticas, ilusionista, actor, mago, empresario del Teatro Houdini, director de cine y teatro”. Un personaje, por demás interesante, ¿no?

Cuándo y dónde

Del 26 de abril al 9 de junio en el Teatro Helénico: viernes, a las 20:00 hrs; sábados, 19:00 hrs; domingos, 18:00 hrs.

Sigue la conversación en redes: @cardinalfilmsmx

Obra de teatro inspirada en Georges Méliès I Foto. Cuartoscuro

WANZ FEST: UNA FIESTA PARA CONECTAR CON TU ENTORNO

Si este fin de semana tienes ánimo de explorar en un sentido holístico, hay una sugerencia a tomar muy en cuenta.

Se trata de la segunda edición del WANZ Fest, organizado por el proyecto We Are Not Zombies. El programa contempla espacio para tatuajes, música de distintos géneros (hip-hop, rap, electrónica, son jarocho, sonideros, tradicional mexicano, funky o synthwave), conversatorios, talleres sobre acciones sociales, cannabis, comida regenerativa y moda sostenible.

Cuándo y dónde

27 y 28 de abril de las 12:00 a las 23:50 hrs en el Huerto Roma Verde, ubicado en Jalapa 234, Roma Sur.

Sigue la conversación en redes: @wearenotzombies





WANZ Fest I Foto. Cortesía

PODCAST: MUSEO CASA DE LAS MIL MUÑECAS

La Ciudad de México tiene un nuevo museo, pero más allá de pinturas o esculturas, en su invaluable acervo resguarda decenas de casas de muñecas, escenarios miniaturas y una cantidad incontable de figuras. De hecho, en su nombre anuncia un poco de lo que verás al abrir las puertas de su ropero. El museo se llama: Casa de las mil muñecas.

Para conocer más de qué va, escucha el podcast La Guía del Fin de Semana, es un recorrido por el espacio con la mejor guía, la directora del recinto, Rosana Duffour.

En la rica charla conocerás desde la fachada de la casa, hasta de las primeras muñecas en el mundo; sin dejar de lado anécdotas sobre algunas piezas. Además, el Día del Niño es la mejor excusa para la visita porque tendrán actividades especiales.

Escucha aquí el episodio.

Cuándo y dónde

La Casa de las Mil Muñecas se ubica en Chapultepec 420, colonia Roma Norte. Abren de miércoles a lunes de las 10:00 a las 17:00 horas.

Escucha el episodio en Spotify, Acast, iTunes, Deezer, entre otros

Sigue la conversación en redes: @casadelasmilmunecascdmx