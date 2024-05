Agenda cultural: Qué hacer en la CdMx del 2 al 5 de mayo

Si todavía no tienes agenda para este fin de semana, checa aquí las recomendaciones: esta edición contempla una expo-venta de artesanías a modo de accesorios; la proyección al aire libre de documentales rockeros; festejos enfocados en Star Wars; una expo de arte urbano y hamburguesas o escuchar un podcast enfocado en una sala de ira. ¡Toma nota!





ORIGINAL: ENCUENTRO DE JOYERÍA

Sácale provecho a tu quincena para llenarte de complementos y mejorar tu look con un toque mexicano. Date una vuelta por Original, una expo-venta de accesorios hechos por 80 artesanas y artesanos joyeros de todo el país.

Además de comprar, podrás conocer de primera mano a quienes realizan cada pieza, entender mejor el diseño así como entender sus simbolismos tanto en colores, como materiales, etcétera.

Cuándo y dónde

4 y 5 de mayo de las 11:00 a 19:00 hrs en la cancha de tenis de Los Pinos.

Sigue la conversación en redes: Instagram @culturaoriginalmexico





Foto. Cortesía

ROCK NACIONAL EN LA CINETECA NACIONAL

La sugerencia en pantalla grande está al sur de la CdMx con funciones enfocadas en los personajes del rock nacional, a través de una serie documental realizada a finales de los 80 llamada Águila o Rock.

En los filmes verás extractos de conciertos y entrevistas inéditas con bandas como La Maldita Vecindad, Santa Sabina, Caifanes, Fobia o El Tri. Una joya de 18 capítulos conducidos por Rita Guerrero, vocalista de la banda Santa Sabina.

Cuándo y dónde

De martes a domingo hasta el 12 mayo en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional México. Detalles en cinetecanacional.net

Sigue la conversación en redes: Instagram @cinetecanacionalmx

Foto. Cortesía



CELEBRA EL DÍA DE STAR WARS

Este fin cobra fuerza para los fanáticos porque el 4 de mayo se celebra nivel mundial el Día de Star Wars fecha que es por un juego de palabras de la icónica frase “May the Force be with you” ("que la fuerza te acompañe, en inglés") tiene gran similitud fonética a "May the 4th" (cuatro de mayo).

Para unirte a la fiesta tenemos un par de sugerencias:

1. Visitar el Museo Estelar, una casa museo que hace homenaje a una de las historias de la cultura popular más importantes tanto del cine como la novela gráfica, pero sin dejar de lado la música y otras áreas creativas. Se ubica en la colonia Del Valle.

2. Darse una vuelta por el Retro fest CDMX, una expo-venta enfocada al Star Wars day. Además, habrá marcha con las legiones más grandes del país. Por cierto, contarán con invitados especiales como Hannibal Brown primera voz de C-3PO en español.

Cuándo y dónde

El museo se ubica en Sta. Margarita 519, Insurgentes San Borja; la expo retro sucederá en el Centro de convenciones Churubusco el 5 de mayo.

Sigue la conversación en redes: Instagram.com @museo_estelar y @retro_fest_cdmx

Foto. Cortesía



EXPO: EF1M3RA, UNA REFLEXIÓN SOBRE LA BREVEDAD

Una expo con hamburguesas o hamburguesas inspiradas en una expo, es lo que puedes experimentar durante la inauguración de Ef1m3ra, la nueva exhibición de Indómita a cargo del artista visual 7153 y con la curaduría de La pipa y la fuente.

¿De qué va? Es un ejercicio creativo del artista urbano con las efímeras jacarandas y las paredes del restaurante; es la unión de las flores con la obra de carácter temporal o fugaz de 7153. “Hay varias piezas que buscan perdurar: la pieza de gran formato que ocupa uno de los muros principales del lugar, un políptico en tablas de skate y en la merch que podrá llevarse puesta quien decida adquirirla”, menciona el curador.

Además, en paralelo se presenta una receta inspirada en la muestra: la dumpling supreme, vegetariana; es un dumpling frito con relleno de champiñones en salsa y epazote, bañado con salsa de soya, ajonjolí y limón, acompañado de un encurtido de cebollas y dentro de un bollo de masa madre.

Cuándo y dónde

A partir del 4 de mayo en Miguel Schultz 7, colonia San Rafael a partir de las 14:00 hrs.

Sigue la conversación en redes: Instagram @indomita.burgers

Foto. instagram.com/sietemil

PODCAST: LIBÉRATE Y ROMPE TODO EN BREAKOUT

Rompe con lo que estás cargando, con las emociones que tienes dentro, hazlo, literal, rompiendo una televisión o lanzando botellas de vidrio sin que nadie lo tome a mal y se queje de ruido. ¿Quieres saber dónde?

Escucha la charla más reciente del podcast La Guía del Fin de Semana; el equipo salió de cabina para visitar los break up rooms o salas de escape o salas de ira del proyecto mexicano BreakOut; entenderás mejor los beneficios que puede tener de librar todo lo que vas acumulando dentro con esta actividad.

La charla es con Diana Turner y Carlos Almanza, ambos forman parte de este lugar que cumple cuatro años este mes de mayo.

Cuándo y dónde

Escucha un episodio nuevo cada jueves en Spotify, Acast, iTunes, Deezer, entre otros

Sigue la conversación en redes: Instagram @breakout.mx

Foto. La Guía del Fin de Semana

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music