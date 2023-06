World Press Photo 2023: ¿cuándo llegará la exposición al museo Franz Mayer?

La exposición de fotoperiodismo más importante a nivel mundial, llegará a la Ciudad de México para que todos los amantes de la fotografía puedan disfrutar de las imágenes que han capturado momentos impactantes al rededor del mundo.

El World Press Photo 2023 se prensentará a partir del 29 de junio en el Muso Franz Mayer, la sede que año con año abre sus puertas a la muestra fotográfica.

Los ganadores de este edición son 24 fotográfos que mostrarán la cara de la guerra entre Rusia y Ucrania, las protestas en Irán, las acciones de los talibanes contra las libertades de las mujeres en Afganistán, así como las crisis derivada del cambio climático.

Cristopher Rogel Blanquet el ganador del Premio World Press Photo 2023

Cristopher Rogel Blanquet, fotógrafo mexicano fue el ganador del Premio World Press Photo 2023 en la categoría de Proyectos a Largo Plazo por su trabajo denominado “Beautiful Poison”.

“Cuando me avisaron que había ganado el premio, estaba dormido, me sorprendió mucho la noticia. No la creía. Agradezco a tod@s aquell@s que me han acompañado en este trabajo y en mi proceso. La fotografía ha sido muy noble conmigo y me emociona mucho este reconocimiento, se siente bonito, pero no por eso es más importante que las historias de las personas que confiaron en mí. Muchas gracias a mi papá que me inspiró para este trabajo hace más de 20 años y a mi mamá por poner una cámara en mis manos cuando era niño”, compartió el fotógrafo en sus redes sociales.

La serie fotográfica “Beautiful Poison” retrara la vida de una familia con un niño que padece de hidrocefalia como consecuencia del uso de pesticidas en una comunidad de Villa Guerrero en el Estado de México.

¿Dónde está el museo Franz Mayer?

El museo Franz Mayer se encuentra en el centro de la ciudad, justo frente a la Alameda Central. La dirección es Av. Hidalgo 45, Centro Histórico.

Puedes llegar a la estación Bellas Artes o Hidalgo de la Línea 2 del Metro, la entrada general tiene un costo de 85 pesos, si eres estudiante, maestro o de la tercera edad, sólo pagarás 40 pesos. El horario del museo es de martes a viernes de 10:00 a 17:00 y los sábados y domingos de 11:00 a 18:00 horas.