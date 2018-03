¡Ya es oficial! George Lucas anuncia la construcción de su museo en Los Ángeles

Este día fue confirmado lo que desde hace mucho ya se venía hablando: la creación del “Museo de Arte Narrativo de Lucas”. Este museo contendrá piezas cinematográficas que el director fue coleccionando a través de los años, mismas que ahora los fans podrán apreciar.

Thank you to Los Angeles for welcoming the Lucas Museum of Narrative Art! https://t.co/C10vZhb7QT — Lucas Museum (@lucasmuseum) 27 de junio de 2017

Y es que el anuncio se hizo oficial al confirmarse que George Lucas en cooperación con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ya iniciaron la construcción de este destino cultural que se ubicará en el Exposition Park al sur de esta ciudad en EU.



El objetivo del museo es abrir la imaginación de las personas e inspirarlas a soñar más allá de lo que se considera posible.



El arte narrativo y la narración de historias despiertan nuestras emociones, modelan nuestras aspiraciones como sociedad y son el pegamento que nos une en torno a nuestras creencias comunes.

George Lucas



Con este proyecto de más de mil 500 millones de dólares, Lucas pretende celebrar la narración visual, misma que permitirá a los visitantes experimentar el poder del arte narrativo en todos los medios, incluidos la pintura, la ilustración, el cómic, la fotografía, el cine, la animación y el arte digital.



Nuestro objetivo es crear el museo de arte más inclusivo y accesible del mundo, un lugar que reúne a personas de todos los ámbitos de la vida.

Mellody Hobson, cofundador





Es decir, no solo encontraremos piezas de sus películas reconocidas como Star Wars o sus colaboraciones con Steven Spielberg, sino que también será un recinto para conocer obras de arte o conceptos para adentrarse más a este campo.

El edificio diseñado por Ma Yansong tendrá un estructura singular, simulará el "Halcón Milenario" y contará con galerías de colección y espacios de exhibición para presentar obras de arte originales de artistas de renombre mundial. Además de tener tecnologías digitales de vanguardia, se proyectarán películas diariamente en dos teatros.

Pero no solo será un lugar para ir a observar, sino también para aprender, pues ofrecerá oportunidades educativas con clases prácticas y digitales, así como una biblioteca de investigación pública gratuita.



El Museo de Arte Narrativo de Lucas será una maravilla arquitectónica, un tesoro cultural y un centro de narración de cuentos y creatividad en el corazón de un Parque de Exposición reinventado.



Agradezco a Mellody Hobson y George Lucas por su increíble generosidad y visión, que inspirará a innumerables angelinos y visitantes de todo el mundo.

Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles



El Museo Lucas no solo mostrará brillantes obras de arte, sino que también enseñará a innumerables niños las habilidades científicas y tecnológicas necesarias para las carreras en las industrias del cine, la animación y el diseño. Cimentará la reputación de Exposition Park como un destino de clase mundial para las artes y el entretenimiento .

Mark Ridley-Thomas, Supervisor del Condado de Los Ángeles



El Museo Lucas mostrará cómo funciona la narración de historias en diversas formas de arte y en diferentes épocas y lugares. Se espera que esté listo para finales del 2021.

Así que ya sabes, es momento de comenzar la cuenta regresiva para conocer todo este mundo que George Lucas nos regalará.