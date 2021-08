Hace dos años que el fotógrafo Rodolfo Valtierra desconoce paradero de su acervo

Desde agosto de 2019, el fotoperiodista Rodolfo Valtierra no sabe dónde se encuentran más de 15 mil archivos, tanto análogos como digitales, impresiones, equipo fotográfico, documentos y artículos personales que se encontraban en la mini-bodega B003 de la empresa U-Storage de la Colonia San Pedro de los Pinos.

En entrevista Valtierra explica que en febrero de 2017 rentó este espacio, ubicado sobre avenida Periférico Sur, para proteger su patrimonio que incluye también tarjetas de memoria para distintas cámaras, discos duros externos, exposímetros, una computadora Laptop, un escáner Hasselblad, y, aún con más valor profesional y creativo, ocho mil negativos en blanco y negro reunidos en más de 30 años de trayectoria.

También se contabilizan 12 cámaras análogas y digitales de ambos formatos: 35mm y formato medio; 15 lentes para las distintas marcas y formatos de cada una de las cámaras; 11 flashes, seis de estudio, cuatro para zapata caliente y un ringflash, y tres time capsul.

Fue en agosto de hace dos años cuando un familiar le informó que en el tianguis sabatino del parque Ignacio Chávez en la colonia Doctores encontró documentos personales del fotógrafo como credenciales de la preparatoria, antiguos cheques de sus primeros trabajos y algunas impresiones fotográficas. Valtierra acudió a la bodega para verificar el estado de su acervo y le fue impedida la entrada bajo el argumento de que el espacio había sido saqueado y ahí ya no estaba su material.

“Alguien había sacado las cosas, había roto los candados y entrado con todo el dolo. Yo tenía un adeudo de cuatro meses por 8 mil 462 pesos, estaba localizable, estaba pendiente de ese adeudo incluso yo estaba abonando y pasa esta situación del parque. Yo siempre le hice saber al gerente que tenía en sus manos mi vida porque es el acervo de mi trabajo de 30 años”, detalla.

Valtierra levantó una denuncia penal que está en curso, y apunta que el fiscal encargado del caso ya citó a los representantes legales de la empresa U-Storage para emitir su declaración, pero estos se negaron. “Me preocupa porque no hay respuesta de su lado, se han desentendido, no hay una postura, yo no quiero especular pero lo que es cierto es que encontré cosas en el mercado”, insiste el cofundador de la agencia Cuartoscuro.

El fotoperiodista confía en que no se trata de un robo en el sentido explícito, sino de un extravío, y asegura que todo el acervo está registrado bajo derechos de autor desde 1992. Para comercializar los negativos es necesario un contrato firmado por el autor. Sin embargo, sí le preocupa el estado en que se encuentra ahora el material.

“Puse prácticamente mi vida ahí, mi patrimonio estaba ahí adentro y estoy sacado de onda porque no ha habido ninguna respuesta por parte de ellos. Hay mucha confusión en cuanto al contrato, ahí no dice en ningún lado que si uno se atrasa tres o cuatro meses por no pagar la renta van a violentar tu espacio rentado bajo la ley de arrendamiento de la Ciudad de México y van a sacar tus cosas o que tus cosas son de ellos. Por más contrato que haya, también tengo derechos como arrendatario”, manifestó.

Por el momento queda esperar que el fiscal en turno cite de nuevo a Valtierra para informar sobre el curso de la demanda y la ubicación de su acervo.

Esta casa editorial solicitó una entrevista con el gerente de U-Storage sobre el tema, y vía correo electrónico la empresa se negó. “La persona mencionada inició un procedimiento legal, así que seremos muy respetuosos con las investigaciones y proporcionaremos a las autoridades evidencia de que las acciones realizadas por la empresa en todo momento están en línea con nuestros valores, la normativa vigente y el contrato que regula la relación con nuestros clientes”, fue su respuesta.