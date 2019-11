Breves bocados

Huixquilucan, al disfrute del vino

El 23 y 24 de noviembre en la caballerizas de Huixquilucan, Estado de México, se celebra La Vendimia en Nuestra Tierra, festival gourmet familiar en torno a la cultura del vino, el cual revive el arte, los aromas, los colores, los sabores y la tradición que hay detrás de esta bebida. En 2019 festejan su quinto aniversario y participarán cerca de 100 bodegas que suman más de 500 etiquetas con los mejores vinos de México y del mundo para maridarse con una amplia oferta gastronómica para todos los gustos: restaurantes, food trucks y take aways.

Cortesía P.F.Changs

P.F. Chang’s, de fiesta

El concepto de P.F. Chang´s, creado por Philip Chiang y Paul Fleming en 1993, no solo busca honrar y celebrar la tradición de más de dos mil años de la cocina al wok, sino que se inspira en lo que establecimiento ofrece: celebrar y saborear la vida a través de la búsqueda interminable de lo extraordinario. Los platillos favoritos de los mexicanos son The Original Chang´s, Chicken Lettuce Wraps, Dynamite Shrimp, Mongolian Beff, Kung Pao Chicken, Lo Mein y Crab Wontons, así como el extenso menú de shushi y los postres, como Great Wall of Chocolate y Banana Spring Rolls.

Cortesía Borges

Trivia

Gana una canasta mediterránea

Borges Internacional Group es una empresa española que comercializa frutos secos, pasta, salsa pesto, aceitunas y algunas bebidas, además de estar posicionada como líder en la comercialización de nueces en su país. En México se fusiona con Cesarfer con la intención de ampliar su portafolio de productos para llegar a convertirse en la marca con mayor presencia a nivel nacional, promoviendo la dieta mediterránea aplicada a los estilos y dietas de nuestro país. Ahora, El Sol de México, Borges y Cesarfer te regalan dos canastas para que te luzcas con tus invitados en la cena de Navidad. Para llevarte una a casa, tienes que enviar a aderezo@oem.com.mx las respuestas a las siguientes preguntas:

1.- ¿En qué año se fundó Grupo Borges?

2.- ¿En cuántos países tiene presencia la marca?

3.- ¿Qué productos comercializa en España?

Consulta aquí nuestra versión impresa ⬇