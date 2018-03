Guillermo del Toro presume sus tacos de buche en Los Angeles

Los tacos siempre están en el corazón de todos los mexicanos aun cuando viven en el extranjero. Prueba de ello es la postal que presumió en redes el cineasta Guillermo del Toro.

Con el guero despues de los de buche... pic.twitter.com/BjxepXVxAS — Guillermo del Toro (@RealGDT) 19 de marzo de 2018

Publicó una fotografía a lado de "El Güero", quien posee un puesto de tacos de buche en las calles de Los Angeles y de inmediato los halagos por su gusto gastronómico le cayeron.

"¡Tacos para el desayuno! ¡Estilo Jalisco! Desayuno de campeones en Los Angeles", añadió el recién galardonado con el Oscar por mejor dirección.