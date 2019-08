Isaac Hernández bailará en el Kremlin

Tal como los regalos que recibió por parte de Asociación de Amigos del Museo de Artes Populares (AAMAP) que lo nombró embajador cultural, el bailarín mexicano Isaac Hernández ofreció un cúmulo de buenas noticias, entre las que destacan bailar en el Kremlin, traer al Ballet Nacional de Inglaterra, tener una reunión para proyectos de vinculación con la Secretaria de Cultura Alejandra Frausto y una invitación para hacer una película en Hollywood.

Después de recibir un reconocimiento por parte de la organización que preside Marie Therese Arango, que incluyó un corazón de latón y otras artesanías, el artista tapatío dio a conocer que el próximo 25 de septiembre bailará en la antigua residencia de los zares, invitado por autoridades rusas y dijo que es posible que acuda el presidente Vladimir Putin a presenciar el espectáculo.

Con una agenda llena en su reciente visita a México, el primer bailarín del Royal ballet, anunció que el día de ayer se reuniría en el Palacio de Bellas Artes con la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto para hablar sobre la posibilidad de que la puesta en escena Despertares, continuara sus presentaciones en México.

“Yo ya he comentado con la Secretaria Frausto que me interesaba no solamente que sobreviviera Despertares, sino que se estructuraran las plataformas adecuadas para que la cultura no sólo dependiera del apoyo gubernamental sino que se crearan leyes que nos permitieran incluir a la iniciativa privada y que no sea un acto milagroso, que no dependa de la vida política, siendo una realidad para el país”.

Y agregó sobre los buenos resultados que ha dado la producción para el ballet: “El beneficio que vivimos en Guadalajara con Despertares fue maravilloso, con los works shops donde se apuesta por la profesionalización de la danza desde varias perspectivas”.

Asimismo, Hernández dio a conocer que ayer al medio día tuvo una reunión con la embajadora del Reino Unido en México, Corin Roberson, “principalmente para crear y establecer vínculos para las bellas artes. En unos meses estoy tratando de traer al Ballet Nacional de Inglaterra con la producción de Giselle para el 2020 y eso dependerá de lo que hablemos con la Secretaria”.

Al preguntarle que se requiere para que sus deseos de trabajar por la cultura en México se cristalicen, el bailarín respondió que depende “de un compromiso real, lo importante de eso no es un tema económico, se requiere de mucho apoyo, de arriesgar literalmente, de pensar que estos proyectos sean posibles”, comentó Isaac como promotor del arte.

“Yo no soy oficialmente un embajador cultural de nuestro país, pero es algo que me apasiona. En mis proyectos he tratado de llevar la cultura de México al mundo y viceversa”

Finalmente, el artista expresó que después de la película Soy el rey de todo el mundo en la que actuó bajo la dirección de Carlos Saura, tiene un proyecto para actuar en la meca del cine, del que no quiere adelantar detalles porque espera se lleve a cabo ya que se trata de una producción muy importante.