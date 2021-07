Traducir también es una forma de viajar: José Miguel Barajas, Premio Bellas Artes de Traducción

El Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena, es convocado por la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL; y el Gobierno del Estado de Hidalgo, por medio de la Secretaría de Cultura de Hidalgo.

Este año, 2020, en la categoría de Poesía, el reconocimiento fue para José Miguel Barajas por su traducción del francés de Agencia general del suicidio, de Jacques Rigaut, poeta dadaísta que falleció a edad temprana: “Su traducción captó la esencia del texto original y el espíritu de la obra sin alterar el contenido, logrando sortear la escritura vanguardista y enormemente compleja y complicada”, se lee en la valoración.

Asimismo, el acta consigna que fue a través de una amplia variedad de recursos líricos en español que reconstruyen y trasladan toda la magia, los ritmos y cadencias de un texto complejo, y cuya obra en México y en español en general sigue siendo escasamente conocida.





-¿Quién es el traductor literario mexicano ganador del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria, en su categoría de Poesía?

Soy José Miguel Barajas García, tengo 38 años y nací en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ahí crecí hasta los 15, cuando salí para estudiar la preparatoria agrícola durante 9 meses en Chapingo. Durante esa estancia, gracias a la Feria de la Cultura Rural, supe que las artes y las humanidades me acompañarían en la vida, pues estuve por primera vez en contacto con el teatro, la danza y conciertos de música contemporánea a los que hasta entonces no había tenido acceso. También fueron meses en los que comencé a leer, principalmente temas de filosofía y literatura. Recuerdo entonces haber leído El Llano en llamas, El diosero y Juan Pérez Jolote. Terminé el bachillerato en mi pueblo y antes de ingresar a la universidad pude ir durante seis meses al sur de Francia, como asistente de español en el liceo profesional Alexandre Dumas de Cavaillon. Ahí aprendí francés a los 19 años.

Foto: Especial

-Supongo que eso te motivó enormemente para profundizar en la cultura francesa y en la literatura.

Por supuesto. Tanto así que, cuando volví a México, empecé a estudiar Lengua Francesa y al año siguiente inicié también Lengua y Literatura Hispánicas. Me gradué como licenciado de ambas licenciaturas por la Universidad Veracruzana. Vivo desde 2003 en Xalapa, con algunas estancias fuera. Estuve de 2010 a 2012 en el entonces Distrito Federal gracias a una beca de ensayo por parte de la Fundación para las Letras Mexicanas. De esos años resultó la publicación en 2015 del libro de ensayos Vías paralelas, publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro, traducido en 2018 al portugués de Brasil con el título Pelo camino de Donceles, por Giane Oliveira da Rocha en Multifoco. En 2013 volví unos meses a San Andrés y en 2014 regresé a Xalapa, como profesor por asignatura en la Facultad de Letras Españolas, donde estudié. También imparto clases en la Facultad de Idiomas. En 2015 comencé la maestría en Literatura Mexicana, gracias a la cual pude hacer una estancia de seis meses en el Instituto Iberoamericano de Berlín y desde 2017 curso el doctorado en Literatura Hispanoamericana que estoy por concluir.





-Es decir, te sumergiste en el mundo académico, literario y en el de la traducción literaria ¿Estas son las únicas cosas que te apasionan?

Pues, ¡qué te digo! Leo, escribo, traduzco y enseño literatura. Actualmente compagino junto con la traducción de literatura y de teoría literaria mis actividades como profesor por asignatura, estudiante de posgrado y practicante del Tercer Cine, en el género documental. Los nombres de Pino Solanas y Octavio Getino sobre este tema son fundamentales. Esta manera de hacer cine se remonta a finales de los años sesenta y se desarrolló principalmente durante los setenta, en América Latina, como alternativa de los cineastas latinoamericanos ante la hegemonía del cine de Hollywood y el auge del cine de autor europeo. Es una manera de hacer un cine propio, que lleve a la pantalla temáticas locales, de interés colectivo y que pocas veces, de otro modo, estarían presentes. Hasta el momento hemos terminado un cortometraje llamado Y hablaremos mexicano (se puede ver en YouTube)¸ sobre la lengua nahua de Los Tuxtlas, un largometraje llamado Érase una vez Luis López, sobre algunos aspectos de la vida de un antropólogo veracruzano que durante los últimos veinte años se dedicó a vender café y libros en la Unidad de Humanidades y que tuvo que dejar su actividad por la pandemia y, en posproducción, preparamos un largometraje llamado Tochan¸ sobre la vida de los campesinos, mujeres y hombres, que todavía mantienen viva la lengua nahua de Los Tuxtlas. Por otra parte, como profesor también me he acercado a reflexionar sobre las metodologías y teorías traductológicas. Disfruto mucho aprender y cuando me es posible, viajar. Traducir, en cierto modo, también es una forma de viajar.

Foto: Especial

-Así es, traducir es una forma de viajar. Como viajar te lleva a nuevos puertos, que, en tu caso, resuenan a premios y reconocimientos. Cuéntame un poco al respecto y, sobre todo, cómo esta consecución de viajes te lleva a interesarte cada vez más por la traducción literaria.

En 2008 tuve la fortuna de ganar el Premio Nacional de ensayo Juan Rulfo, convocado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Fundación Juan Rulfo. Doce años después, en 2020, el jurado del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena consideró que mi traducción del libro Agencia General del Suicidio, de Jacques Rigaut, merecía ganar el premio en la categoría de poesía. Este acontecimiento influyó de manera positiva en mi ánimo y fortaleció además mi interés por continuar en el ejercicio de la profesión de traductor literario. Por ello decidí también actuar en consecuencia y formar parte de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, Ametli. Hasta entonces he publicado y traducido al español mexicano tres libros del francés: Igitur de Stéphane Mallarmé en 2013 con la editorial AUIEO, La geometría de las variables de Mamadou Mahmoud N’Dongo en 2015 con la Universidad Veracruzana (UV) y la Agencia General del suicidio de Jacques Rigaut en 2019 con Aquelarre Ediciones.





-Tu arte sobre ese libro de Rigaut te brindó el Premio Bellas Artes. Pero, el trabajo de traducción literaria con semejante autor y la pasión por su obra marcó tu vida, ¿no es verdad?

Así es. Y no podrías haberlo expresado mejor. A diferencia de los dos primeros libros que traduje, el de Rigaut fue el primer proyecto para el que me invitaron. Amanda Falcone, quien trabaja en la editorial de la UV y participó en los comienzos de Aquelarre Ediciones, conocía la traducción que hice del libro de N’Dongo. Ella le propuso mi nombre a Miguel Pineda, director editorial de Aquelarre Ediciones, y con ambos me reuní para acordar los términos de la traducción. De manera personal, este libro me ha dado muchas alegrías. Una de ellas, es haber obtenido el premio de traducción, pero anteriormente, durante el proceso, traducir a Jacques Rigaut fue para mí un gran hallazgo y un acompañamiento que, como bien sugieres, se convirtió en algo muy importante en mi vida, sobre todo a partir de un par de estancias de investigación en Praga y en Lisboa.

Foto: Especial

-¿Qué pasa con Rigaut, con su estilo y su contexto? Aparte de tu traducción literaria, ¿existen algunas más al español de otros lares?

La escritura de Rigaut, impregnada de un cierto humor a la vez ácido y melancólico, representa aspectos característicos de los años parisinos de entreguerras. Su obra fue creada en el contexto del grupo dadaísta de París y, para muchos de ellos, Rigaut fue considerado el dadaísta entre los dadaístas. En español, la obra de Jacques Rigaut ha sido traducida de manera parcial, en antologías que suelen llamarse Agencia General del Suicidio. La primera es española, de los años setenta, publicada por Anagrama. La segunda traducción española apareció hace unos años, ya en el siglo XXI, por la editorial Ático de los Libros. Una tercera, colombiana, fue publicada por La Valija de Fuego y recientemente, además de la traducción xalapeña, fue presentada una traducción argentina por la editorial Interzona. En todos los casos, los Écrits completos de Jacques Rigaut son todavía un desafío para los traductores y editores en lengua española.

Un acontecimiento también de importancia acerca de la obra de Rigaut es la reciente aparición de su biografía publicada en 2019 por Jean-Luc Bitton bajo el sello Gallimard.





-Eso se antoja como para un suculento y extraordinario proyecto de traducción literaria. ¿Lo has contemplado?

Así es. Es un proyecto compartido con Aquelarre Ediciones, pero también es uno de carácter personal. La editorial y yo tenemos la intención de completar la traducción de lo que nos resta de los Écrits de Jacques Rigaut y así también, más adelante, ofrecer al público en español mexicano la traducción completa de su biografía. De este modo, pretendemos entregar un ciclo más completo de la obra de Rigaut para los lectores de Aquelarre.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

-¡Felicidades por esa próxima publicación! Por último, ¿en qué trabajos o proyectos andas actualmente?

En estos momentos, me encuentro desarrollando otro proyecto de traducción literaria, en este caso del portugués de Portugal al español mexicano. Se trata de la traducción completa de la correspondencia del poeta Mário de Sá-Carneiro con Fernando Pessoa, en los años que pasó en París hasta el día de su suicidio, en 1916, a pocos días de cumplir 26 años. Para ello, tomamos como base la edición de Ricardo Vasconcelos y Jerónimo Pizarro publicada como el nombre Em Ouro e Alma por la editorial Tinta da China. Este proyecto, además, ha contado con el apoyo del Programa de Estimulo a la Creación y Desarrollo Artístico de mi estado, PECDA-Veracruz, para su traducción y con la Linha de Apoio à Tradução e Edição 2020 del gobierno portugués. De modo que en este cuarto libro continuamos todavía con la traducción de poetas suicidas de principios del siglo XX, con la intención de preservar sus voces en la Colección Infames de Aquelarre Ediciones.