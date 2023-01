La garañona, una bebida que ha traspasado fronteras

La Garañona es una bebida con 90 años de existencia originaria de Metepec, Estado de México. Si bien sólo sus creadores conocen su elaboración e ingredientes exactos, se le ha señalado de tener propiedades medicinales y hasta afrodisíacas debido a las varias plantas con las que se prepara.

Actualmente don Mario Alfonso Lucano Carrillo Pineda está al frente del bar 2 de Abril, que es donde se vende esta bebida alcohólica, misma que es adquirida por locales, nacionales y extranjeros.

Su sabor es, de inicio, como el de un licor tradicional, pero una vez que las papilas gustativas la identifican y la garganta se “calienta”, se puede detectar un sabor a hierbas diversas, lo que además le da su característico color verde limón.

“Su sabor es único, la verdad es que al principio se siente fuerte, cuando la pruebas la primera vez, pero ya después te vas adaptando al sabor, te calienta la garganta y la pancita, la verdad es que está bien buena”, comentó Roberto Palacios, uno de los clientes del 2 de Abril.

De acuerdo con lo informado por Lucano Carrillo, la garañona fue creada por don Ángel Herón Pineda, su abuelo.

Mucho se ha tratado de investigar sobre su creación, pero los dueños del 2 de Abril son celosos con la fórmula, pues lo único que se sabe es que está compuesta por más de 14 hierbas y su preparación puede tomar entre dos y tres semanas.

"La fórmula ha pasado de generación en generación y la hemos cuidado muy bien, nos toma de dos a tres semanas en prepararla y tiene un proceso muy exacto para que el sabor siempre sea el mismo", explicó Mario Alfonso Lucano en entrevista para El Sol de Toluca.

¿Tiene propiedades medicinales y curativas?

Pese a que el propietario del bar 2 de Abril dijo desconocer si la garañona realmente cuenta con propiedades curativas, los clientes aseguran que sí.

“A mí me la recomendaron en una ocasión para un dolor de estómago que tenía muy fuerte, era infección, y no sé si haya sido la garaña o no, pero a mí sí me funciona como digestivo. Siempre tengo en la casa justo para echarme mi copita después de comer, para el desempance”, declaró Ezequiel Rodríguez, cliente desde hace 35 años.

Otros clientes le atribuyen a la garañona propiedades desinflamatorias y hasta afrodisíacas, pero esto no se ha comprobado de forma científica.

"La Garaña", como le llaman de cariño quienes se adueñan de ella, no sólo es conocida en Metepec y el Estado de México, sino que ha traspasado fronteras nacionales e internacionales.

"Muchos clientes han venido, no sólo de aquí sino también de otros países, como España, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Francia y algunos otros. Hay personas de todas partes de México y de otros países que vienen exclusivamente por la garañona, porque les han contado de la garañona o porque han leído sobre ella”, explicó Alfonso Lucano Carrillo.

Su degustación es toda una experiencia en el bar 2 de Abril, el cual está tapizado de coloridos murales tanto al interior como al exterior. Este lugar abrió sus puertas por primera vez en el año de 1932 y desde entonces, miles de personas acuden año con año para adquirir la tan añorada bebida.

Cabe mencionar que aun cuando su clima es mayoritariamente frío, en Metepec se ofrecen nieves artesanales incluso de garañona.

Nota publicada en El Sol de Toluca