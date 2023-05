La Guía del Fin de Semana: Qué hacer del 25 al 28 de mayo

Juego tradicionales, una pasarela inspirada en la infancia, un festival para mujeres en motocicleta, recorridos por sitios de la ciudad donde se filmaron películas o una fiesta dedicada a Harry Potter, es un poco de lo que puedes hacer este fin de semana. Aquí te contamos detalles, una selección de La Señorita Etcétera.





FESTIVAL MANDRÁGORA

Si te consideras fanático de Harry Potter, este fin de semana tienes un evento que atender: la segunda edición del Festival de la Mandrágora.

¿Qué habrá? Además de todo el ambiente de Hogwarts y actividades temáticas, el programa incluye concursos, cosplay, venta alusivos a la famosa historia como varitas, capas, libros y pociones; además, bodas mágicas y cervezas de mantequilla.

Cuándo y dónde

27 y 28 de mayo de las 11:00 a las 18 horas en Jesús María 42, colonia Centro en la CdMx. La entrada es libre, pero con Fast Pass para ingresar más rápido (ese sí tiene costo.

FESTIVAL PARA MUJERES EN MOTO

Y ahora que se ha puesto de moda el término Motomami, por la cantante española Rosalía, aprovechamos para sugerir la visita al Füssen & Woman, un festival creado por mujeres y para mujeres en el que habrá música, stand up comedy, gastronomía y muchas motocicletas.

En el line up destaca Jotdog, María Daniela y su Sonido Lasser (MDYSSL) y Ruido Rosa. Aunque el evento es de entrada libre, tiene una buena causa, pues parte de lo que se venda en alimentos se donará a Fundación La Cana, institución que ayuda a mujeres privadas de la libertad; por eso también habrá venta y exhibición de productos tejidos por mujeres de algunos centros penitenciarios.

Cuándo y dónde

27 de mayo de las 18:00 a las 20:00 horas en Füssen BierGarten, ubicado en av. de la Paz 12, San Ángel, Álvaro Obregón. Entrada con previo registro.

THE FILM TOURS: RECORRIDOS CINEMATOGRÁFICOS

Las calles de metrópolis como la Ciudad de México han visto pasar no solo historias reales que las definen, también hay algunas ficticias que llegaron a la pantalla grande. La arquitectura, ubicación, dinamismo y algunos otros elementos que solo un equipo de producción de cine podría considerar para hacer de una ciudad cotidiana, el mejor spot o escenario cinematográfico.



Con esta premisa, la recomendación es asistir a una de las visitas que organiza el The Film Tours México, un proyecto de recorridos a pie por distintos lugares donde se filmaron películas en la CdMx y que tiene como visión evaluar el patrimonio cinematográfico y arquitectónico de nuestro país. ¿Suena interesante no?

Para que te acabes de convencer, escucha aquí una charla que tuvimos con Carlos Iniesta, su fundador.

Cuándo y dónde

Fines de semana a las 9:00 de la mañana. Compra de boleto previamente en www.thefilmtours.com

PASARELA EN EL MUJAM

El Museo del Juguete Antiguo se convertirá en pasarela este domingo con la propuesta de las artistas Gabriela Manzano y yo Lila Pesadilla, una convocatoria que hicieron a diseñadores-artistas para inspirarse en su infancia y juguetes.



El desfile lleva por nombre Mundo de Fantasía y mentiras, en él participarán: Farlopa, Suabebe, Ranchito, Lila Pesadilla, ZyanyrO, Claudia Mariana, Nadaqueverconusted y Gabriela Manzano, entre otros. Será un momento de avivar recuerdos y traerlos al presente de maneras que tal vez antes no habías pensado; un momento de color donde la vestimenta se convierte en un performance.



Después de la pasarela habrá sesión de fotos o seguro continuará el desfile por algunas de las salas del museo.



Cuándo y dónde

28 de mayo a las 13:00 horas en Dr. Olvera 15, colonia Doctores.

DÍA DEL JUEGO EN LOS FAROS DE LA CDMX

En el marco del Día Internacional del Juego, el 28 de mayo, los FAROS Indios Verdes, Oriente, Aragón, Tláhuac y Azcapotzalco organizan actividades para recibir a sus visitantes con juegos tradicionales, cuentacuentos, talleres y espectáculos escénico, entre otras cosas. Aquí un par de ejemplos de la programación:

El 27 de mayo a las 10:30 horas, la FARO Indios Verdes tendrá el taller llamado Crea un trompo piñata y Conociendo Mi Bici / Aprendiendo a pedalear. Mientras que el 28 de mayo, el FARO Aragón realizará un maratón familiar de juegos a partir de las 12:00 horas.

Cuándo y dónde

Hasta el 28 de mayo en FARO Indios Verdes, Aragón, Tláhuac y Azcapotzalco.

