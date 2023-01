Adiós a un maestro de la poesía: fallece Charles Simic a los 84 años

El poeta serbio-estadounidense Charles Simic, una de las voces más prolíficas en inglés en los últimos tiempos, falleció el 9 de enero a la edad de 84 años. En 1990, recibió el Premio Pulitzer de Poesía por su poemario en prosa "El mundo no se acaba".

Su fallecimiento fue confirmado por su amigo y editor Daniel Halpern, quien dijo a medios estadounidenses que este se debió a complicaciones a la demencia que padecía el poeta, quien fue nombrado como el decimoquinto poeta laureado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 2007.

En entrevista con El Sol de México, la poeta y traductora Myriam Moscona ―Premio de Poesía Aguascalientes en 1988― comentó que la noticia de su muerte “es como la caída de un pilar de toda una tradición” y que su obra era “muy amplia, repleta de muchísimos guiños, con una poesía que da la apariencia de fácil hechura, pero que al leerla detenidamente refleja todo lo contrario. Él tenía una gran sofisticación de alto grado, tanto en sus poemas como en sus ensayos”.

A través de su cuenta de Twitter, el blog The New York Review of Books, donde colaboraba el poeta, escribió: “Lamentamos la muerte de Charles Simic (1938-2023), quien desde 1999 escribió 175 ensayos y poemas para The New York Review sobre temas que van desde Saul Steinberg hasta el 4 de julio, pasando por la violencia armada y Buster Keaton”.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del poeta Charles Simic.



Entre sus libros se encuentran "Una mosca en la sopa", "Paseando al gato negro" y "El mundo no se acaba", obra por la que recibió el Premio Pulitzer de Poesía en 1990.

Charles Simic nació el 9 de mayo de 1938 en Belgrado, Serbia, que en ese entonces formaba parte de Yugoslavia, justo un año antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. En 1954, cuando sólo tenía 16 años de edad, viajó primero a Francia y después a los Estados Unidos en compañía de su madre y su hermano para reencontrarse con su padre exiliado.

Al llegar a los Estados Unidos se establecieron en Chicago, donde comenzó a mostrar interés por la poesía. Por la falta de ingresos de su familia, el poeta desempeño varios trabajos, desde empleado de nómica hasta pintor de casas, al tiempo que tomaba clases nocturnas en la Universidad de Chicago. Así fue hasta que logró mudarse a Nueva York, en donde se graduó en 1966.

Sobre este hecho, Myriam Moscona destaca el modo en que Simic logró con su obra “dejar un gran luto entre sus pares” sin que el inglés haya sido su lengua materna: “Siempre que se aprende una lengua, el conocer la llave maestra que la compone, revela una gran cantidad de información y datos que los propios hablantes nativos no entienden por qué la dan por hecho, y esto contiene toda una filosofía interna sobre la temporalidad y la existencia. Es imposible que a Simic no le haya pasado, esto se hace evidente aún más porque fue una persona que se debió por entero al lenguaje”

Entre sus obras destaca El monstruo ama su laberinto, Acércate y escucha, Garabateando en la Oscuridad, Picnic Nocturno, El señor e las máscaras, entre otros. Varios de ellos han sido llevados al español por diversos poetas, como Ulalume González de León, Rafel Vargas, Eliza Ramírez y Pura López Colomé, este hecho le parece a Moscona una gran prueba de la importancia e influencia de Simic tanto en su tradición como la escrita en lengua española y mexicana, la cual aún queda por investigar.

We mourn the death of Charles Simic (1938–2023), who since 1999 wrote 175 essays and poems for The New York Review, on subjects ranging from Saul Steinberg to the Fourth of July to gun violence to Buster Keaton. https://t.co/uR7PCUTF5V pic.twitter.com/zomjn1wCUn — The New York Review of Books (@nybooks) January 9, 2023

La misma traductora explica que de todos los temas que trató Simic, tanto en su poesía como en sus ensayos, ―entre ellos la crítica a los regímenes totalitarios―, destaca su versatilidad. “El bien podía hacer lo mismo, una estampa muy coloquial que una reflexión muy fina e irónica. En toda su obra estaba muy presente toda la condición humana, lo cual hizo que su poesía fuera tan universal”.

El fallecimiento de Charles Simic también tuvo eco en México, el cual se pudo notar a través de las redes sociales, donde la Feria Internacional de Guadalajara twitteo: “Lamentamos el sensible fallecimiento del poeta Charles Simic. Compartimos la pena de su irreparable partida con su familia, sus amistades y sus lectores. Descanse en paz”.