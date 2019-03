La cuentista, ensayista y narradora Claudia Guillén consideró que todas las personas tienen derecho a denunciar casos de acoso sexual y hostigamiento, propios o ajenos, “siempre y cuando se citen nombres, fechas, lugares y contexto”.

La autora de “La cita”, quien ganó el XXXV Premio Latinoamericano de Cuento “Edmundo Valadés”, dijo a Notimex que por ser un tema delicado es muy importante definir qué es hostigamiento, qué es acoso y qué es un simple coqueteo.

Egresada de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) se manifestó respetuosa de la decisión del otro; “si denunciar es un mecanismo para dar un paso adelante en el combate a este problema, me parece adecuado que se ejerza”, añadió en entrevista.

Respecto al tema que hoy ocupa a las redes sociales sobre señalamientos de acoso en el ámbito de la actividad literaria nacional, subrayó que las denuncias se deben formular “con los datos básicos para toda investigación: cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos”.

La escritora se refirió así sobre la serie de señalamientos que este fin de semana surgieron en Twitter bajo los hashtag “#Metooescritoresmexicanos”, “#Metooperiodistasmexicanos” y “#Metooacadémicosmexicanos”, en los que muchas mujeres relataron supuestas experiencias de acoso laboral y sexual cometidos por destacados hombres de esos ámbitos, y que marcaron tendencia en la red social.

Reconoció que en lo personal nunca ha sido víctima de acoso. “Que me coqueteen es otra cosa; si alguien me coquetea y le digo que no y me deja en paz, no me está acosando. En ese sentido, nunca nadie me ha pedido algo a cambio de alguna otra cosa”, remarcó Guillén.

Autora de los libros de cuentos “La insospechada María y otras mujeres”, “Con licencia para escribir”, “Un hombre a la medida” y “Cuentos violentos”, así como “Los otros”, la entrevistada reiteró que se debe contextualizar cada caso con bases y datos claros.

Claudia Guillén adelantó que ya prepara “Crónicas de lo habitual”, su nueva entrega que será editada este año por Editorial Abismos y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde a partir de bien estructuradas crónicas se reitera como escritora de largo aliento.

Estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM y obtuvo las becas de Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) en la categoría de “Cuento”, así como de Residencias en el Extranjero en Salzburgo, Austria.