FIL de Guadalajara recibirá a España como país invitado de honor en 2024

Por segunda ocasión en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, España será el país invitado de honor, esta vez para la edición de 2024.

Te podría interesar: Así llevaron al cine la novela Fiesta en la madriguera, de Juan Pablo Villalobos

El anuncio lo hizo Marisol Schulz Manaut, directora y presidenta en funciones de la FIL Guadalajara, luego de destacar que España tiene talento literario y grandes nombres en poesía, ficción, ensayo y periodismo que vendrán el próximo año.

“Es una nación con la que tenemos una cercanía ineludible, parte fundamental de nuestro ADN lingüístico, cultural y personal. Adicionalmente muchos mexicanos tenemos también un lazo familiar o emocional con España y me parece muy valioso redescubrir a España, 24 años después de que asistiera como país invitado de honor a la FIL”, agregó.

Literatura La derrota puede tener un gran valor: David Foenkinos

Recordó que también ha sido invitado de honor Cataluña, Andalucía, Castilla y León, y Madrid, lo que demuestra la multiculturalidad de la nación española.

De esa manera despidió a la Unión Europea, que a lo largo de la edición que concluye este 3 de diciembre trajo 76 escritores de 31 lenguas, logrando así la FIL más exitosa de la historia, con arriba de 857 mil asistentes.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Despedir es agradecer y agradezco de corazón a la Unión Europea por todo su empeño en conjuntar un programa diverso y rico con la gran complejidad de armonizar en este mismo espacio la presencia de 27 países más Ucrania y no solo en este espacio, sino en otros rincones del área metropolitana de Guadalajara”.

De su parte, Salima Yenbou, integrante del Parlamento Europeo, Comité de Asuntos Exteriores y Comisión de Cultura y Educación agradeció a Guadalajara por el recibimiento.

“Esta feria del libro y la presencia aquí de Europa representaron una iniciativa por la paz en el mundo que la necesitaba, un encuentro que fundó un nuevo diálogo duradero y sólido entre nuestras dos regiones, nueve días en el amor a nuestra literatura que consolidan aún más nuestra amistad”.

Por parte de Jordi Martí, secretario de Cultura de España agradeció la consideración para el 2024 y destacó que en 2025 será Barcelona la invitada de honor, lo que ampliará la cercanía.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Los lazos entre nuestro país y el suyo son muy profundos, casi diría que somos familia, que yo cada vez que he estado en México me he sentido como en casa”

Recordó el exilio y cómo muchos autores españoles recurrieron a México, donde les acogieron y lograron proyectos culturales importantes y levantó la voz por los países que están en guerra en su continente.

Publicado originalmente en El Occidental