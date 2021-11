'Persona normal', 10 años de agradecer a la literatura: Benito Taibo

Como parte del diálogo que Benito Taibo tuvo este domingo con jóvenes, en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, el escritor habló de "Persona normal", un libro que hizo hace 10 años y con el cual, recuerda, escribió una carta de amor para agradecer a la literatura.

"Es un libro que me cambió la vida. Hoy ya sé qué es 'Persona normal', no es ni más ni menos que una carta de amor a la señora literatura, para agradecerle todo lo que ha hecho por mí durante todos estos años, porque me salvó la vida y me la sigue salvando, y sigo entrando a una librería con el mismo amor, fervor, apasionamiento como una monja que entra al Vaticano".

Recordó que este libro lo escribió después de "Polvo" -una novela histórica-, luego de que su madre le pidiera que creara algo desde el corazón. En este sentido, dijo que a una década de haberse concebido no se puede sentir más feliz, sobre todo porque en el libro, como parte de sus diez años, tiene anexados diez capítulos nuevos.

"Tomé a los mismos personajes y por arte de literatura los puse en medio de la pandemia, ¿por qué?, porque a los tres o cuatro meses de pandemia me empecé a dar cuenta de la cantidad de jóvenes que estaban a punto de salir a su primera fiesta, a dar su primer beso, a su primer pinta, a tener sus primeras relaciones con el mundo que los estaba esperando y tuvieron que ser encerrados en su casa por el Covid-19. Y dije, tengo que hacer algo, aliviarles el pesado día a día, y se han convertido parte del libro".

Durante el diálogo estuvieron presentes también un maestro y dos estudiantes de Tecolotlán, quienes conocieron la obra en su momento y la recordaron a diez años de su creación.

"El hecho de que un libro permanezca en el mar de la literatura por diez años en el gusto de todos, y sobre todo del público a quien va dirigido, pues ya resulta extraordinario. 'Persona normal' está como un parteaguas de la literatura, de esa emoción que provoca la expresión de la belleza por medio de la palabra, marcando un camino. Y eso ha hecho Benito con este libro, señalarnos un camino", expresó por su parte el maestro José Natividad Cueva López.