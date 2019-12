No al retroceso de la democracia: Krauze

GUADALAJARA. México está ante la posibilidad de que la democracia que se alcanzó con esfuerzo y luchas sociales, tenga un retroceso en donde impera el autoritarismo, señaló el escritor y director de la revista Letras libres, Enrique Krauze, al celebrar el 20 aniversario de su fundación.

Destacó que él fue testigo y participe de los movimientos estudiantiles de 1968 y de la matanza de 1971, vio cómo se crearon instituciones que impulsaron la democracia en México que ahora está en riesgo de tener un grave retroceso en el que se busca volver a controlar a las instituciones.

“En Letras libres creemos en la democracia, le costó mucho trabajo a México arribar a ésta, los jóvenes no lo saben, espero que no tengan que aprenderlo por la difícil vía de perderlo, los que no son jóvenes lo saben, costó muchísimo”, y recordó su participación en el movimiento estudiantil de 1968, la matanza de 1971 y aseguró que toda su vida criticó al Partido Revolucionario Institucional y al régimen autoritario, a la dictadura del PRI.

Tras lo cual sentenció que esa revista va a luchar contra viento y marea, así como contra todas las difamaciones habidas y por haber para que las más de tres décadas de lucha que costó para alcanzar la democracia electoral no se pierdan de golpe.

“No terminen ahora olvidadas para instaurar un régimen igual o peor de autoritario y dictatorial como el que teníamos entonces, en México no había elecciones libres, no había un Instituto Federal Electoral independiente, no había Libertad de expresión, en estos 18 años la democracia ha sido frágil y perfecta, todo lo que quieran pero ha habido pluralidad de opciones y libertades, vamos a empeñar nuestra batalla de ideas en el libre debate y en la defensa de los valores de la democracia”, indicó.

Señaló que lo que haga la revista en este inicio hacia la tercera década "va a depender menos de mí, porque cuando uno habla de pasar la estafeta uno no puede fingir pasar la estafeta, hay que pasarla y este es mi equipo, estos jóvenes son mi equipo, son letras libres”.

Durante la plática describió cómo fue que se fundó esta revista a partir del fallecimiento de Octavio Paz quien en aquel entonces dirigía la revista Vuelta y ellos decidieron continuar con esa tradición pero con un nuevo nombre que también fue ideado por el propio premio Nobel de Literatura.

"Lo ideal es que se mantengan los valores cardinales como es el respeto a la verdad objetiva y creer en ella pero no somos pontífices de la verdad, no somos sacerdotes de la verdad no somos predicadores de la verdad sino que la buscamos en los hechos".