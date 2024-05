Las marchas del 19

Ya en la recta final hacia la votación que debe rectificar el rumbo del país, el crecimiento de la candidata de “Fuerza y Corazón de México” Xóchitl Gálvez se cruzará con la candidata oficial del presidente y ganará la votación.

No es una elucubración, es lo que se observa en la molestia que se expresa en todas partes por el aumento de los homicidios, la inseguridad y no hay gobierno responsable que los prevenga, que sea capaz de ocuparse para asegurar el tránsito libre y seguro. Además la polarización y la actitud vengativa ha llegado a un límite preocupante como lo constatamos hacia María Amparo Casar.

La suma del caos es extraordinario y el peligro inminente de la instauración y consolidación de un régimen autoritario, de un partido hegemónico cuyo líder está decidido a eliminar todas las instituciones que fueron diseñadas como contrapesos al presidencialismo, motiva al crecimiento de las simpatías hacia el triunfo de la oposición encabezada por una mujer que ha crecido alentada por la sociedad civil sin militancia partidista.

En esta disputa electoral hay dos proyectos enfrentados cara a cara, por lo tanto es importante que las organizaciones ciudadanas integradas en la defensa del INE y del Tribunal Electoral de la marea rosa con todas sus expresiones, hayan tomado la decisión trascendental en su convocatoria de las marchas en todo el país convocada para el 19 de mayo, de llamar a votar por Xóchitl, ella misma dirigirá un mensaje a todo el país en la marcha hacia el zócalo, a unas horas del tercer y último debate organizado por el INE donde debatirán sobre temas en franco deterioro: política social, inseguridad y crimen organizado, migración, y democracia, pluralismo y división de poderes.

No será fácil para la candidata oficial rehuir el balance desastroso en estos temas. Y las alternativas que ofrece, son engañabobos, porque claro que habla en serio respecto de la continuidad de la 4T y eso significa que estará ligada a su tutor. Nada asegura que Sheinbaum se aprestará contra la corrupción, o contra la protección del clan que han conformado los hijos de López Obrador y sus amigos. Tampoco tomará medidas frente al desastre en materia de salud pública, incluida la revisión de los estragos del COVID. O el origen de porqué las delincuencias organizadas están más empoderadas como en ningún sexenio.

Y no solo es necesario ganar la presidencia; la oposición debe tener mayoría para restituir el Presupuesto de Egresos de la Federación, y por consiguiente la revisión de las grandes obras de López, la transparencia de las licitaciones y del manejo de los recursos económicos, y su rediseño hacia un desarrollo humano que permita a México caminar hacia el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Madero en su Plan de San Luis de 1910 señaló que el engrandecimiento y prosperidad de la Patria no se podrían lograr cuando no hay división de Poderes, cuando el poder legislativo o judicial están supeditados el Ejecutivo, y lucho por la no reelección. Calles en 1928 impuso una simulación, siguió decidiendo desde la casa de enfrente.

No importa a dónde se vaya López, lo que sí es necesario sea un cero a la izquierda y no influya en la conducción del siguiente sexenio. Por eso las marchas del 19 son relevantes porque se da en el contexto de un llamamiento pacifico para que el voto defina el cambio hacia la restitución de la república democrática.

Defensora de derechos humanos