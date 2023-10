Papalote Museo del Niño celebra sus 30 años con un libro

Para celebrar 30 años de existencia, el Papalote Museo del Niño publicó su primer libro Papalote. Un cumpleaños fantástico, bajo el sello de Ediciones El Naranjo, el cual está dedicado a sus visitantes infantiles y juveniles.

Se trata de un libro escrito por la narradora mexicana Ana Romero e ilustrado por la dibujante Amanda Mijangos —ambas reconocidas dentro del medio de las publicaciones infantiles—, en el que los jóvenes lectores podrán recorrer con palabras el museo, a través de la historiade Marí, una niña que pide como regalo de cumpleaños visitar el mismo museo al que su abuela llevo a su papá varios años atrás. En esa visita María, junto a Jorge, a quien conoce en el lugar, buscarán vencer al Monstruo Come Pesadillas.

“¿Por qué hacer un libro en el contexto de los 30 años? Porque lo mejor que hacemos en el Papalote es contar historias, es algo que realizamos todo el día. Esto lo hacemos desde distintos soportes, pero no hay uno mejor para contar una historia que un libro.

“Qué mejor manera que celebrar 30 años de ofrecer a los niños y las niñas de este país, a sus cuidadores, papás y maestros que un libro que cuenta una historia fantástica”, dijo Dolores Beistegui, directora general del Papalote Museo del Niño, en conferencia.

Con la misma visión que tiene el museo, la cual es “invitar a las niñas y los niños a descubrir una chispa que nos habita a todos, que es la curiosidad”, Beistegui aseguró que el libro, tendrá una precio accesible, pues fue patrocinado por el mismo consejo consultor del museo.

TRES GENERACIONES, UN MUSEO

En su intervención Ana Laura Delgado, fundadora de El Naranjo, explicó que el origen de la trama del libro nació de su propia experiencia, ya que ella había llevado a sus hijos al museo y estos a los suyos, por lo que es un reconocimiento al lugar que hasta ahora ha marcado al menos tres generaciones.

La escritora Ana Romero, autora del texto —quien ha recibido, entre otros galardones, el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada— dijo que la inspiración de las particularidades de esta historia, que entre sus páginas contempla fichas informativas que parecen un pequeño bestiario, es el museo mismo.

“Este es un museo tan bonito, tan agradecido y tan juguetón. A mí no me gustan las cosas serias, creo que la vida ya es bastante triste como para estar toda la vida formales y ordenaditos. El Papalote, a pesar de tener una museografía super bien pensada, no es serio, dado su público, desgarbado y juguetón, como deberíamos serlo todos”, dijo la autora.

Por su parte, Amanda Mijangos —cuyas ilustraciones han sido reconocidas por la Feria Internacional de Libro Infantil de Bolonia, la más importante en su tipo— dijo estar muy agradecida por formar parte de la publicación, y mencionó que su intención es “más que educar, provocar que sus lectores se hagan cientos de preguntas”.

IMPACTO ES CUALITATIVO

Dolores Beistegui destacó el impacto que ha logrado el Papalote Museo del Niño, en su sede en la CDMX desde su creación en 1993, “han acudido 28 millones de personas”.

“El impacto por supuesto es cuantitativo, hay muchos números, pero, sobre todo es cualitativo. El Papalote somos un inmenso laboratorio, en el cual implementamos un modelo educativo que ha sido sistematizado y que defiende el libre aprendizaje. Es decir, aprender, a partir de una experiencia gozosa que es el juego”, agregó la directora, quien refirió a que sus contenidos contemplan tanto a niños como adultos, además de educadores, dentro de dicho sistema.

Sobre el cierre definitivo de la Pantalla IMAX dentro del museo, en mayo de este 2023, por haber terminado su contrato, la directora declaró, que el uso de esa tecnología ya no era rentable para el museo, pues aunque había ciertos contenidos en 3D y en formato IMAX, gran parte eran comerciales, algo que dista mucho del objetivo del museo, que buscó proyectar siempre documentales educativos.

Aunque confirmó que el cierre de la pantalla es definitivo, aseguró que el espacio será adaptado con un nuevo entretenimiento educativo, el cual estará disponible a partir del año próximo.