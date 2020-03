Plácido Domingo sí fue agresivo, afirma Patricia Wulf

Nada puede hacer olvidar a la exmezzosoprano Patricia Wulf la experiencia que vivió durante años al sufrir el acoso permanente por parte del tenor Plácido Domingo. La cantante decidió describir abiertamente en entrevista, los detalles de lo que vivió y puso en riesgo su integridad y trayectoria en el mundo operístico.

Wulf es una de las 27 mujeres que, según el Sindicato de Artistas de EU (AGMA, por sus siglas en inglés), vivió en sus carnes el presunto acoso de Domingo, quien recientemente aceptó "toda la responsabilidad" de sus acciones; pero luego rectificó y aseguró que "nunca" ha sido agresivo con nadie. Wulf contesta al cantante y asegura que sí fue agresivo con ella y otras mujeres. "Fue agresivo con la soprano Angela Turner Wilson, a la que manoseó, y cuando no la dejó salir del camerino. "También conmigo cuando se metía en mi espacio (se coloca la mano cerca de la cara para mostrar lo cerca que Domingo se ponía). Cuando me hacía esa pregunta '¿Patricia tienes que irte a casa esta noche?', sabiendo que soy casada.

"Estaba indignada, estaba conmocionada y enojada, todos los sentimientos volvieron hacia mí. Como dije, fue agresivo. Puedo confirmar que lo fue".

También el español dijo que no había perjudicado la carrera de nadie.

"No puedo decir la cantidad de mujeres que me han llamado y me han contado sus historias, pero aún no están dispuestas a hacerlo público porque todavía están actuando. Él les prometía roles y cuando ellas no cumplían, y no me refiero a cantar para él, sino a cumplir sexualmente con él de alguna manera, entonces les arrebataba esos papeles".

En el contenido de la entrevista la cantante dice que la petición de varias mujeres para que sea expulsado del AGMA podría tener poco efecto: "El poder de Domingo es y continúa siendo inmenso... Y ahora mismo él manda sobre AGMA porque puede vender las entradas. Creo que es realmente importante que AGMA publique ese informe completo. Creo que es extremadamente importante que lo expulsen del sindicato. Y no permitir que siga dentro un depredador. Este es un depredador que ha hecho esto repetidamente. Simplemente porque ha dado una disculpa débil, ¿nos hace pensar que no va a volver a hacerlo? Es un hábito".

¿Recuerda el momento en que conoció a Plácido Domingo?

Cuando le conocí, fue como conocer a una persona que tiene un halo a su alrededor. ¿Sabes? En ese tiempo, puede que suene tonto, pero era casi como conocer a Dios. Él estrechó mi mano y recuerdo pensar que sus manos eran muy suaves. Las mías eran considerablemente más ásperas por haber vivido en una granja por algún tiempo.

"Recuerdo haber recibido un beso en la mejilla. La siguiente vez que nos vimos, se acercó mucho más aquí (se señala cerca de la comisura de los labios). Y fue entonces cuando los besos comenzaron a acercarse más y su cuerpo se acercaba más con cada beso". La intérpete confesó que fueron unas 15 o 20 veces más que esto sucedió antes de sus presentaciones.

Ayer, la Ópera Nacional de Washington (WNO por sus siglas en inglés) retiró el nombre de Plácido Domingo de un programa de entrenamiento para jóvenes. El AGMA dijo que sería suspendido del gremio por 18 meses.