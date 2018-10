¿Qué plan tienes para el fin de semana? sigue los consejos de #LaSeñoritaEtcétera

Pasa tus días de descanso entre libros, antigüedades, restaurantes con menú especial y diseño, mucho diseño

FOTO Design Week Mex

CELEBRAR EL DISEÑO

Este 2018 la CdMx se convirtió en la capital mundial del diseño, iniciativa internacional que este fin cobra fuerza gracias a la décima edición del Desing Week Mexico, un evento que reúne las mejores propuestas en torno al diseño a través de foros, conferencias y exposiciones, en especial la Expo DW.

Cuándo y dónde

Del 10 al 14 de octubre. Consulta las sedes en www.designweekmexico.com

Sigue la conversación en redes:@designweekmex



FOTOS www.facebook.com/Mauricio-Torrescano

VINCENT VAN GOGH A LA MEXICANA

El aniversario de la marca Socco detonó una fiesta en Atelier Bazar dedicada a Van Gogh y una buena excusa para dejarse envolver por su arte en distintos formatos. Habrá venta de calcetines, la proyección de Cartas a Van Gogh y expo de creativos como Mayra Hernández o Mauricio Torrescano.

Cuándo y dónde

13 y 14 de octubre , de las 11:00 a las 20:00 en Antonio Caso 147, colonia San Rafael

Sigue la conversación en redes: @AtelierBazar y @soccomx



Foto Creative Commons

PUNTO DE ENCUENTRO VINTAGE

Si quieres renovar tu espacio con muebles que tengan valor agregado, la opción para ti este fin de semana es la Feria de Antigüedades y Cultura; seguro encuentras objetos en buen estado como lámparas, cuadros o consolas. Además de comprar, puedes vender y rentar artículos.

Cuándo y dónde

Del 12 al 14 de octubre, de 10:00 a 20:00 horas en Bazar Fusión, ubicado en Londres 39, colonia Juárez.

Sigue la conversación en redes:@BazarFUSION



FIL Zócalo

UN MUNDO DE LIBROS EN EL ZÓCALO

Este fin llega la edición 2018 de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, oportunidad de oro para comprar libros, escuchar a escritores y participar en actividades literarias en familia. Además, se harán homenaje a personalidades como Sergio Pitol, Juan José Arreola y Pita Amor.

Cuándo y dónde

Del 12 al 21 de octubreen la plancha de Zócalo capitalino y más sedes que puedes consultar enwww.filzocalo.cdmx.gob.mx

Sigue la conversación en redes: @FILZocalo y #DerechosyLibertades

#LetrasDelCaribe

La Gozadera

BAILAR EN DOMINGO

Que el fin de tus días libres no implique tristeza, ve y date una vuelta por Punto Gozadera, que el domingo le pone ritmo al plan con la fiesta Musas sonideras conformada por mujeres, como Jovita Mixy su Sonido Fiesta Bacana, de San Salvador Atenco o Sonido Sol Salsita con La chaparrita del sabor.

Cuándo y dónde

14 de octubre de las 14:00 a las 20:00 horas en Plaza San Juan 15, colonia Centro. Entrada, 35 pesos.

Sigue la conversación en redes: @puntogozadera

Quedan pocos días para disfrutar el Festival Gastronómico #QuincenaDelComensalCDMX2018 y una excelente opción es #PuntodeCosecha, con su comida saludable y fresca, Cocina de Huerto. Celebra los sabores multiculturales de la #CapitalGastronómica hasta el 14 de octubre pic.twitter.com/j2JdTgLFbB — QuincenaDelComensal (@delcomensalmx) 9 de octubre de 2018

QUINCENA DEL COMENSAL

Iniciativa de la Asociación Mexicana de Restaurantes que además de conquistar nuevos paladares, busca consentir a los comensales frecuentes de restaurantes en la CdMx (menús ricos y asequibles). Dentro de los establecimientos que participan encontrarás nombres como Rustic Kitchen o Zéfiro, entre otros.

Cuándo y dónde

Del 12 al 14 de octubre. Consulta las sedes y propuestas en:www.amr.org.mx/quincenadelcomensal

Sigue la conversación en redes: @delcomensalmx

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bonita (@bonitacdmx) el 8 Oct, 2018 a las 2:58 PDT

PLUS BONITA

Diversidad, música y maquillaje, parte de lo que encontrarás este fin de semana en la cuarta edición de la fiesta BONITA. Una oda a la feminidad en distintas expresiones. La celebración te permitirá bailar, mientras ves un performance e incluso te maquillas en el open make up.

Cuándo y dónde

12 de octubre en Bar El 9a partir de las 21:00 horas en Amberes 58, colonia Juárez. Cover 50 pesos antes de las 12:00 am

Sigue la conversación en redes: www.instagram.com/bonitacdmx