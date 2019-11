Santiago Arau revela un México desconocido en libro Territorios

El fotógrafo Santiago Arau, quien se ha especializado en imágenes áreas, opina que en la actualidad se debe hacer un balance entre lo digital y lo material, por eso, hacer una exposición basada en su libro Territorios, representa una opción de conjuntar estos dos aspectos de la fotografía ante los ojos del espectador.

El artista dará a conocer dicha publicación el próximo 20 de noviembre en la Fundación BBVA en Reforma, antes de la inauguración de dicha muestra, que tendrá lugar en una de las salas del Antiguo Palacio de San Ildefonso en el Centro Histórico, en febrero de 2020, cuyo día se encuentra por confirmar.

Santiago Arau, egresado de la Universidad Iberoamericana y de la Escuela Activa de Fotografía, quien en los últimos años ha tenido reconocimientos internacionales, ofrece en entrevista para Organización Editorial Mexicana, los antecedentes del ejemplar que reúne tres años de labor en la captura de la imagen, tanto aérea como terrestre, donde recorrió un total de 30 mil kilómetros.

“Fue un reto, que en un principio no sabía muy bien como lo iba a lograr al pensar en las fotografías que resultaran de este periplo, pero conforme fui avanzando, resultó como un encuentro afortunado en el cual doy a conocer imágenes de muchos lugares poco conocidos”

El fotógrafo añadió que se trata de una recopilación de cómo se ve el suelo de México desde su frontera, sus costas, montañas, costas, zonas arqueológicas y sus ciudades. Contó que también incluye retratos y fotografía aérea que “no sólo es con drones, hay otros elementos”.

Uno de ellos fue un helicóptero de protección civil que utilizó “para captar por ejemplo, el cráter del Popocatépetl, con una cámara réflex”, menciona Arau, quien obtuvo los respectivos permisos para las zonas arqueológicas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH y agrega sobre lo que le asombró de la travesía territorial

“Lo que más me sorprendió de este viaje fue conocer el país en el que vivo y del que tal vez no tenía como una imagen precisa de estos sitios de los que tanto escuchamos hablar como Ayotzinapa. No tenía en la cabeza como lucía este sitio, en que parte de la república estaba y cómo se ve desde arriba”.

Finalmente, Santiago Arau reconoce que Territorios es un trabajo documental, las técnicas fotográficas son las mismas, la intención de este trabajo es documentar y ver cómo los lugares cambian de acuerdo con la época que se vive y es un momento en donde todo es digital, donde hay menos elementos físicos. Los fotógrafos también tenemos, creo yo, la obligación de hacer un balance de lo que digital con lo que se puede palpar".