ASF hizo interpretaciones erróneas y omitió información: Cultura

Omar Monroy, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura (SC), señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo interpretaciones erróneas de la documentación enviada por la dependencia, omitió información y no atendió a todos los reportes presentados para hacer el análisis del manejo de recursos durante el 2019 donde se reportan inconsistencias.

“Nosotros presentamos toda la información y hemos observado que en algunas circunstancias no se tomó en cuenta, en otras hubo interpretaciones contradictorias a la norma, es como nosotros lo estamos observando. En otros casos se observó información que no fue solicitada, en las observaciones refiere a información que no nos habían solicitado, pero lo tenemos y lo vamos a presentar”, señaló el funcionario.

En conferencia de prensa, Monroy añadió que la ASF no ha enviado el requerimiento formal de información adicional para atender las 22 observaciones que hizo a la SC. Sin embargo, el funcionario dijo que el equipo de Finanzas ya trabaja en reunir los documentos necesarios para responder a los cuestionamientos de la Auditoría

Sobre los gastos en viajes de funcionarios como Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural, la titular de la dependencia, Alejandra Frausto, negó dar detalles sobre estos recursos al justificar que no se puede adelantar información en el proceso con la Auditoría.

“Antes la actividad se concentraba en la Ciudad de México y ahora el trabajo alrededor de la República es fundamental y de todo lo que exista duda, se irá aclarando de manera concreta con cada una de estas dudas de la Auditoría. Se revisa puntualmente lo que la Auditoría nos mande y responderemos a la propia Auditoría, no adelantamos lo que pudiera ser”, refirió la funcionaria.

Frausto también informó que se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre las observaciones hechas por la Auditoría a la SC, y aseguró que hay información y documentos para responder a cada una de las observaciones. “Estamos en tiempo y forma para hacer una revisión puntual de esto que representa las observaciones, para todo hay respuesta puntual, hay comprobantes”, insistió.

La semana pasada la ASF presentó un informe donde señala irregularidades en adjudicaciones directas, gastos hormiga, subcontratación y la falta de documentación justificante que suman mil 707 millones 149 mil pesos sin comprobar.

Reapertura paulatina

En el encuentro, también se informó de la reapertura de espacios culturales a nivel nacional de acuerdo con el semáforo epidemiológico. Marina Nuñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural, precisó que el reinicio de actividades se hará bajo protocolos de seguridad, sólo en espacios abiertos y con aforo reducido.

En las últimas semanas se reactivó la Cineteca Nacional, el Centro Nacional de las Artes y el Complejo Cultural Los Pinos, todos sólo en el área de jardín para recibir al público en funciones al aire libre. A mediados de marzo, la Compañía Nacional de Danza y la de Teatro tendrán funciones en las áreas verdes de los Pinos.