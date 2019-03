Sonia Amelio, cada día comienza su carrera

Sonia Amelio se refiere a sí misma en tercera persona, quizás porque tiene muy claro quién es y al visualizarse de forma externa sabe qué más puede lograr. Habla detalladamente de sus logros y asegura que a pesar de tener más de 70 años de experiencia artística, ella apenas comienza.

Determinante en sus palabras, recuerda a detalle las experiencias que ha vivido, sabe el valor de su trabajo y lo que este representa para el país, pues se ha dedicado a recorrer el mundo con el nombre de México en alto.

Bailarina, directora de orquesta, concertista de piano y actriz, no hay nada que se le escape o que a ella le guste más, todos sus talentos conforman “el concierto de lo que es Sonia Amelio” asegura la artista en entrevista telefónica desde su estudio para la Organización Editorial Mexicana.

Galardonada por más de cuatrocientos premios, para Amelio, no son otra cosa más que una gran responsabilidad, una meta que aún no comienza y en la que no se le está permitido decepcionar ni al público, pero tal vez aún más importante, a ella misma.

“Los premios representan un reto tremendo porque precisamente no puedo defraudar jamás a tantos y tantos públicos que me han hecho homenaje y que me han enseñado mucho, no solo en mi carrera sino obviamente en mi vida personal”.

Foto: Cortesía

Es por eso que su necesidad de superarse y su responsabilidad con quienes la admiran, la mantienen con el deseo de seguir explorando nuevos caminos.

Para mí a penas estoy empezando, yo creo que cada día lo hago, con nuevas coreografías, nuevos conciertos de danza, o como solista de orquesta, ya sea concierto didáctico o con el mismo público, en los pocos países que me faltan por conocer y que me conozcan, eso me impulsa a seguir, para que el público que me ha visto diga, no solamente que vino, sino qué bien está y qué novedades trae” comenta.

Pues la bailarina nunca para, con ensayos diarios de 6 a 10 horas, Amelio se mantiene saludable y sobre todo, vigente. “Mi instrumento es el cuerpo, yo afortunadamente estoy maravillosa de salud y mentalmente”.

Cuando Amelio está en el escenario, se percibe la pasión con la que hace su trabajo, ya sea con las manos o con los pies, su cuerpo se transforma en un compás preciso, en el tempo exacto para fluir junto a la música. “Hablarlo está muy fácil, pero todos estos elementos convergen para que sea Sonia Amelio, todos mis conciertos están apegados totalmente a la música y a las partituras de los grandes músicos”.

Foto: Cortesía

“Lo que quiero decir es, que todo esto no puede separarse, no es que yo actúe nada mas, o que sea actriz o que sea crotalista o prima ballerina, simplemente todo eso conjuga en sí mismo a Sonia Amelio, no se puede separar ninguno de los elementos, por eso los conciertos que yo realizo son tan variados y cada número totalmente diferente del otro” explica.

Su primer concierto como pianista fue cuando ella tan solo tenía seis años en el Palacio de Bellas Artes, antes de eso, a los tres, ya había comenzado sus estudios como bailarina clásica, y desde entonces su camino quedó marcado.

“Desde que tengo uso de razón el arte era mi vida, pero para llegar a tener conciencia de ello tuve que pasar muchas experiencias, mi primer concierto como pianista y después como bailarina, en fin terminar la secundaria a la vez que la carrera de concertista de piano, no descansar nunca y qué iba a pensar yo, que iba a conjugar los dos conciertos: el de la ballerina y el de la concertista, a través de otro instrumento (los crótalos)”.

De tal forma que la artista, decidida a revelar el enigma sobre su talento y éxito, comenta “el famoso secreto de Sonia Amelio es el amor, trabajo y entrega absoluta al arte y a la disciplina permanente” y como consejo a “toda la gente que quiere ser profesional y destacar tendría que dedicarse casi las 24 horas al arte”.

Foto: Cortesía

“Trabajar, trabajar, trabajar” en eso se basa la mística de Amelio que desde muy joven se hizo cargo de sus responsabilidades de niña “normal” y de niña prodigio.

“Yo creo que para mucha gente Sonia Amelio no es muy normal, pero me impulsaba el deseo de superarme. Yo sé que no existe la perfección pero creo que mientras Sonia Amelio siga buscándolo estará en el camino adecuado y ese es mi camino permanente”.

A pesar de no tener el tiempo suficiente para gozar de sus pasatiempos, increíblemente no todo en su vida es su carrera artística y aunque duda un poco al reconocerlo menciona que “adoro las plantas, me encantan, no tengo mucho tiempo de disfrutar el mar que también me fascina, me apasiona que es la lectura, la naturaleza pero es difícil, no me da el tiempo, el poco tiempo que me sobra se lo dedico a mirar a la naturaleza, a compartir con ella mi vida, a leer y a oír música clásica que es fundamentalmente la base de mi inspiración para crear nuevas obras” de tal forma al que al final, hasta en sus hobbies queda implícito su crecimiento como artista.

Acostumbrada a sorprender a su audiencia y a ser recibida de pie al finalizar sus presentaciones, la también actriz asegura que su próximo show, el próximo 26 de marzo en el Teatro Milán, estará lleno de música de “los grandes” pero sobre todo de sorpresas para su tan querido público mexicano.

“Habrá muchas sorpresas, precisamente el programa de gala que he venido haciendo en mi gira pasada por Estados Unidos, Centroamérica, Europa y Asia, con obras de Vivaldi, Liszt, Tchaikovsky, Kórsakov, y una sorpresa que no voy a decir que se llama Viva México” y añade que se encuentra feliz pues “estoy festejando ya 24 años de mi Cruzada Mundial del Arte por la Paz que he llevado por los cinco continentes, esta vez lo hago con muchísimo gusto porque a aparte de que el público es maravilloso, estoy en mi tierra”.

Foto: Cortesía

Después de tantos años y de tanta experiencia, asegura que sería imposible elegir alguna de las experiencias más significativas en su carrera, sin embargo tiene claro que “mi primera gira marcó mi despegue para el mundo, fue precisamente en Rusia cuando firmé mi primer contrato muy jovencita de 35 conciertos por toda la ex Unión Soviética, entonces eso para mí fue importantísimo porque empecé a viajar por todo el mundo”.

Años después, en el 2011, recibiría de las manos del entonces presidente de Rusia, Dimitri Medvedev, la máxima presea otorgada a un arista extranjero, la medalla Pushkin por su aportación al arte.

“Imagine el cúmulo de satisfacciones, de cosas tan importantes y trascendentales que he tenido en mi vida y bendito dios conozco a tantos y tantos públicos y lo mismo el africano que el turco, que el griego, que el americano no sé, es increíble el recorrido que he estado haciendo y tengo el panorama y las puertas abiertas del mundo”.

La prima ballerina externa que el ser mexicana es para ella una gran responsabilidad puesto que en su estudio, lleno de premios, no existe alguno en el que no esté plasmado el nombre del país en el.

Con respecto a la situación del país, Amelio espera que el arte tome fuerza, pues a su modo de ver es el alimento de los seres humanos.

“Yo creo que estamos en una especie de receso, me imagino que por esta transición del nuevo gobierno, pero creo que las autoridades obviamente van a enfocarse a acrecentar el panorama artístico pues considero que es el deseo de todos los ciudadanos, hay que aprovechar estos nuevos talentos”.

Y expresa que aunque no es exclusivo del país “la cenicienta en todos los problemas de los países es el arte, a mi me queda clarísimo, el arte es el alimento espiritual del ser humano, no se le puede quitar eso pues es como respirar, comer, dormir, su espíritu” finaliza.