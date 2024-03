SOY / Claud y su diario de la vida y el amor

Más de medio millón de personas lo escuchan cada mes, tan sólo en la plataforma preponderante de streaming. Y esto lo ha logrado sólo con dos discos y el apoyo de un sello independiente.

Claud Mintz, mejor conocido en el mundo de la música como Claud, es un cantautor no binario, originario de los suburbios de Chicago que ha tenido éxitos como "Soft Spot" y "Wish You Were Gay".

El año pasado estuvo tocando por su cuenta, pero también presentándose en distintos festivales y acompañando a artistas como Phoebe Bridgers, Paramore, Boygenius y Le Tigre, en momentos que aprovechó para dar a conocer las canciones de su segundo disco, titulado Supermodels , acerca del cual su propio sello discográfico asegura:

“No importa tu edad o tu posición social, Supermodels es el tipo de disco en el que puedes escucharte a ti mismo. Se trata de un álbum fascinante, conmovedor y a menudo deliberadamente divertido, que es también un diario de la vida y el amor”.

Y es eso justamente lo que sus seguidores encuentran en estas canciones, un alto nivel de identificación, ya sea en la alegre pero frustrada “It 's Not About You” o la bellamente resistente “Spare Tire”.

Cuenta que para él fueron un parteaguas la partida, la pérdida y los vacíos donde alguna vez encontró redes de apoyo. Y que ese duro encuentro con la realidad fue el que lo empujó a escribir este nuevo puñado de canciones, sólo con una guitarra acústica y un piano vertical de segunda mano.

“Fisuras en los romances y las amistades, las presiones de las carreras discográficas, las bajas del crecimiento, las líneas de risa de la vida: cada una de estas 13 canciones, es otra entrada a mi diario”, confiesa el artista, quien en lugar de ponerle una etiqueta a su estilo musical, prefiere hacerlo coincidir con los siguientes términos: Caramelo agrio, actividad y melancolía.

Su paso por México

En 2023 también estuvo de visita en México, donde se presentó como parte del festival Corona Capital. Asegura que disfrutó tanto de encontrar una conexión con el público de este país, como recorrer las calles de la Ciudad de México, cuya arquitectura lo inspiró fuertemente.

Acerca de los pros y contras de tocar en un festival masivo, comenta:

“En la parte positiva está que hay tantos buenos artistas reunidos, que es emocionante ver todo lo que habrá… Por otro lado, en mi caso suelo sudar mucho cuando toco y creo que eso es lo único que no me gusta”.

Y sobre la forma en que él define su propuesta escénica, sólo comenta que es algo “energético, divertido… y gay”.

El año pasado fue de gran crecimiento para el cantautor, quien además tuvo la oportunidad de compartir el escenario con diferentes artistas. En ese sentido, considera que uno de sus mayores logros hasta la fecha ha sido el de tocar al lado de Paramore.





Miel, incertidumbre y humor

Supermodels significa un salto cuántico en la carrera aún breve de este nuevo artista, quien no duda a la hora de derramar miel y honestidad en canciones como “Crumbs”; de reflexionar en torno a la incertidumbre en “Every Fucking Time”, mientras se pregunta si la persona con la que tiene una larga conversación en el bar es sólo palabrería o si se trata de él, sobreanalizando la situación una vez más.

Y claro, también se da espacio para el humor, en canciones como la que da título al disco, un tema que, cuenta, escribió junto a Dan Wilson, de Semisonic.

“Me sorprendiste mirando fotografías de supermodelos”, cantan, mientras dan paso a otros temas en los que se abordan la desesperación, la redención, el ingenio y la perspicacia.





El ecosistema natural y musical

Pero como buen miembro de la generación Z, a Claud le gusta mostrar su preocupación por otros temas y no sólo hablar de él, siendo el cambio climático una de las situaciones que encuentra más apremiantes en este momento.

“Frecuentemente participo en las diferentes acciones climáticas que hay, ya sean protestas o simplemente acciones colectivas en Nueva York, porque creo que es muy importante involucrarse y que siempre hay algo, aunque sea pequeño, que cada uno de nosotros como individuos podemos hacer… Creo que hasta las cosas más pequeñas pueden marcar la diferencia”.

Por otro lado, el ecosistema tecnológico donde se distribuye la música de los artistas también es motivo de reflexión para él:

“Creo que las plataformas de streaming deberían pagar más a los artistas. Y pienso que no tiene sentido eso de pagarle menos a los artistas que tienen menos plays en esas plataformas, al contrario, deberían darles un poco más para tratar de igualar un poco el terreno para todos… Hay muchas cosas en la industria de la música que están realmente mal, pero yo seguiré haciendo todo lo que pueda para ver ese cambio, sobre todo en los artistas del futuro”.

Su amor por Paul Rudd

En julio pasado, Claud lanzó un videoclip para la canción "A Good Thing", un trabajo que fue filmado en Nueva York y Los Ángeles, bajo la dirección de Christina Xing y con la actuación estelar del actor Paul Rudd.

Y es que Claud se ha sentido tan inspirado por las interpretaciones cinematográficas de Rudd a lo largo de los años que incluso tituló uno de los temas de Supermodels con el nombre del actor.

"En los últimos meses he revelado las partes más íntimas de Supermodels, pero ahora estoy muy emocionado de que todo el mundo escuche los momentos de mi álbum en los que se bajan las ventanas y se le sube a la radio. Canciones como 'A Good Thing' y 'Paul Rudd' capturan una sensación de himno, de que al final todo sale bien.

“Por eso tuve que contar con Paul Rudd en el video -continúa- Lo conocí brevemente en un concierto de Taylor Swift y le expliqué que había una canción en mi próximo álbum que llevaba su nombre, y me dio generosamente su correo electrónico para que se la mandara. En el mensaje le explicaba que "Paul Rudd" y otras canciones del disco tratan de imaginarme a mí mismo como una persona cool y seguro de sí mismo, parecido a los personajes que él interpreta, en contraste con la persona tímida y nerviosa que suelo ser en la vida real”.