Queen celebra sus bodas de oro

Ha llegado el momento en los cincuentenarios del rock para homenajear a uno de los reinados más longevos de la historia, junto a los de Victoria e Isabel II. A estas alturas, por este trance "del medio siglo" han pasado a revisión desde los pioneros del rock, hasta The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, más recientemente.

El tercer reinado más longevo es el de Queen, el cuarteto británico que precisamente hoy hace 50 años, lanzó su primer disco, el homónimo Queen, que en retrospectiva ha alcanzado con los años el estatus de leyenda dentro de los álbumes debut en la historia de la música contemporánea.

Aniversario legendario que se convierte en el pretexto perfecto para celebrar a una de las bandas más famosas sobre la faz de la Tierra, que a cincuenta años se halla en su momento de mayor vigencia desde la muerte de Freddie Mercury. Un fenómeno en el que una nueva generación descubre y redescubre el trabajo de los viejos héroes por varios motivos: descubrimiento en sí mismo, influencia, saturación mediática, o quizá la falta de héroes contemporáneos.

“Es maravilloso… La gente lo amará”

Pensar en los orígenes de Queen es regresar en el tiempo al final de los años sesenta en el que Roger Taylor, Tim Staffel y Brian May eran estudiantes universitarios con una banda llamada Smile. Aquí hallamos algo que casi no se menciona en la historia del grupo: Queen es una de la bandas pioneras del movimiento college, de los artistas surgidos en las universidades, que se beneficiaron con sus estaciones de radio, algo que una década después beneficiará a la generación de la música alternativa.

Con la llegada de Freddie Mercury y John Deacon, y la salida de Tim Staffel, el ahora cuarteto se convierte en un amalgama de química creativa donde sus miembros son el soporte uno del otro para su creación musical y artística. En realidad, si lo pensamos bien, Queen surge más que como una banda, como un concepto creativo. La primera muestra de ello es la propuesta en el cambio de nombre del grupo de Smile a Queen.

Para los fanáticos, escuchar la voz de Freddie Mercury en una producción nunca antes lanzada fue una increíble sorpresa / Foto: Instagram | officialqueenmusic

"Es maravilloso, queridos, la gente lo amará", fueron las palabras de Freddie Mercury, responsable del nuevo nombre de la banda. "El concepto de Queen era ser regio y majestuoso, el glamour era parte de nosotros, y queríamos ser dandys”, decía.

"Queen es una banda que desde su primer disco dejó ver cuál era su razón de existir. Es decir, crear rock con elementos muy distintos a los que se conocían hasta ese momento, como el uso del drama. No los puedes escuchar sin pensar en una ópera, en un escenario de las bellas artes y estamos hablando del primer disco, no de "Bohemian Rhapsody". Dejaban ver su iniciativa por ingresar en otras disciplinas artísticas", dice Rogelio Matamoros, colaborador de Rolling Stone México.

"Desde el principio tuvieron problemas con la prensa, que los criticó por su aspecto y les decían "leandrescos", o sea de boudeville de cabaret”, comenta Francisco Arellano, quien es Presidente del club de Fans de Queen en México.

"En Queen están todas las facetas musicales de su momento: La psicodelia, el glam, el rock pesado, el rock eléctrico. Hoy ves los videos y su imagen es como la de Gary Glitter, T Rex, o la del mismo David Bowie", dice Ismael Hernández, del Tianguis Cultural del Chopo.

El show debe continuar

Han pasado más de treinta años de la muerte de Freddie Mercury y la disolución de Queen, que a pesar de no contar con su vocalista, han encontrado distintas formas de estar vigentes.

Alejandro Flores, creativo principal del canal de YouTube “La Hemeroteca” y también cineasta, comparte su teoría sobre Queen y las nuevas generaciones:

Durante la cúspide de Queen, la prensa le preguntaba qué se sentía ser el tipo más amado del mundo. Foto: IG freddiemercury

"El tipo de banda que era Queen, hace que encaje bien con las visiones nuevas de esta generación. Ver a Freddie como un referente para las minorías aumenta en automático la empatía que genera con la banda de la Generación Z".

Para Flores, la película Bohemian Rhapsody tiene mucho que ver: “Fue un blockbuster, un chingadazo de taquilla, e indudablemente es una vitrina para que una generación nueva conozca su música. Creo que Bohemian Rhapsody puso a la banda en el mapa de muchos jóvenes, además de un par de trends en Tik Tok".

No sólo la fama de Queen en este momento es en el terreno fílmico o de las sincronizaciones, las cuales se han vuelto el principal vehículo para la promoción musical, también se han convertido en el acto de rock más escuchado en el mundo a través de las plataformas de streaming, y se han convertido en un referente para la lucha de las causas de las minorías, como la lucha contra el SIDA.

"Freddie no lo hacía de manera consciente, pero abrió las puertas para las libertades de las nuevas generaciones. Pasa algo parecido con Carlos Monsivais que nunca se declaró homosexual, pero abrió muchas puertas para la homosexualidad en México… Estaba viendo unas cosas de inteligencia artificial de Freddie Mercury que salieron antes del "pride", y te das cuenta de cómo hay una necesidad de las nuevas generaciones por poner a Queen en el mapa con estos escenarios de lo que pudo haber sido. Freddie, es un referente para las minorías. Hoy es una leyenda de la lucha de las personas LGBTQ+, de los marginados de la migración, pues sus papás eran inmigrantes en el Reino Unido. Estos factores crean una empatía -con la Gen Z-, que The Beatles no tienen”, añade Alejandro Flores.

Han pasado 50 años del lanzamiento de Queen, el primer álbum de la Reina, que estremece al público a pesar de haber desaparecido hace tres décadas. Algo para celebrar a través de la música.