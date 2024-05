La crème de la crème / ¿Y las empresas eléctricas, apá(gones)? 

PCCI

Alberto Fujimori -condenado por graves crímenes-, no ha pagado ni un sol (moneda peruana) de los 57 millones de soles que debe de reparación civil al Estado y sus víctimas.

Pero ahora, este expresidente conocido como El Chino, pide S/15,600 de pensión, asistencia y vales para combustible hasta su muerte…

Ajá..y seguramente Fujimori presidirá la asociación civil sin fines de lucro, PERUANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD (PCCI) …





Fake regalazo

Hablando de corruptelas y otros fraudes, varias páginas o cuentas en las redes sociales, ofrecen las tarjetas de Movilidad Integrada (MI) —con la que capitalinos entran al Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, RTP y utilizar las bicis de ECOBICI— como ‘’regalo’, para viajar gratis durante un año y con saldo ilimitado”…

Que las regalan como ‘’campaña’’ del Servicio de Transporte Colectivo para incentivar su uso y mejorar la situación del transporte capitalino. Pero es mentira, se venden sólo en taquilla.

¡Uy!!! Así como si fuera arenga ochentera: “ ¡Alerta! Alerta que camina (que se mueve, más bien…





¡Sí se pudo!

Al ritmo de ‘’Don’t stop me now’’ y 'We will rock you', de Queen, el equipo de México representante en nado sincronizado arribó al Mundial de París y consiguió ¡la ansiada medalla de oro!, a meses de participar en los JO (verano de 2024).

¡Felicidades! ¡Contra viento y marea (y vendiendo calzones y tupperware) nos regalaron el áureo mineral (que unas candidatas creen que se come)!





Amores perros

De las devastadoras inundaciones en Brasil, rescatistas continuaron su búsqueda de sobrevivientes. Entraron a una casa abandonada, y descubrieron a ¡una perrita y sus cachorros vivos dentro de un refrigerador!

Se cree que, el dueño de la casa tomó la decisión desesperada de dejarlos dentro del refrigerador que flotaba sobre el agua.

Equipos de rescate de Defensa Civil, dieron atención veterinaria, alimento y los cuidados necesarios para su recuperación a la perrita y sus crías.

¡Qué lindo acto de salvarlos, e impedir que acabaran en un (falso) crematorio..!





Como dos gotas

Este jueves, Benjamín Netanyahu, dijo veladamente al presidente Joe Biden, quien amenazó con cortar las ayudas para armamento ofensivo, si Israel acomete una operación militar a gran escala en Rafah:

" "Si tenemos que estar solos, lo estaremos", dijo Netanyahu…

Tss.. ¿le suena al primer ministro israelí eso de,“el hombre fuerte es más poderoso cuando está solo”?

Porque, esta frase es cortesía de Adolfo Hitler, por si se siente identificado…





Pregunta:

¿Y qué tal estuvieron los festejos en San Cristóbal, el pasado 8 de mayo?

Que no fueron precisamente por el nacimiento del Cura Hidalgo, sino porque en esa fecha se celebra el ‘’Día del Burro’’…





¡No se olvida!

¡Felicidades a todas las madres, y solidaridad con las madres buscadoras y las de la Guardería ABC!