La crème de la crème / Pesar por la desgracia eólica en Monterrey

Marea pink

Frente al número 10 de Downing Street, mojándose bajo una lluvia londinense, el primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció que había solicitado al rey Carlos III disolver el Parlamento, y así adelantar las elecciones generales en el Reino Unido para el próximo 4 de julio.

Según las encuestas, se espera, con una ventaja de hasta 20 puntos (y allá no está Massive Caller), que los conservadores pierdan el poder ante el Partido Laborista (Whigs), después de 14 años de gobiernos ‘tories’…

Pues bueno, ya vemos a los ‘tories’ preguntando a (you know who), cómo hacer una ‘pink wave’ (marea rosa), con el señuelo de que, es ‘una concentración apartidista’, y desde luego, sin-a-ca-rreo…

¡Dos tipos de cuidasco!

Luego del desplome del templete en un mitin de Jorge Álvarez Máynez, un ‘periodista’ cuyo nombre no queremos acordarnos (pero su apellido empieza con F y termina con erriz), escribió en X: ‘“Dios diciendo que no votes por Movimiento Ciudadano”’

El senador perredista Emilio Álvarez Icaza, escribió también en esa red: ‘’Hasta la naturaleza les marca la ruta..’’

¡Sin comentarios ante tanta toxicidad!

Un viejo amor

La intelectualidad del México de hoy, anda como La Llorona, por las noches sale a gritar: ¡Ay, mis apapachoooos!

En el día, se la pasa como la zarzamora, suspirando por los rincones y lloriqueando: ‘‘¡el apapacho no se tocaaa..!”

No malpensar

El diputado federal Pablo Gamboa Miner, hijo del político Emilio Gamboa Patrón, renunció al PRI “debido al secuestro de personajes impresentables que han alejado y vendido a su militancia”, para apoyar a Morena.

El PRI en Yucatán celebró la salida del diputado, a quien acusó de ser un "junior de la mafia del poder"…

Y así el tiempo del chapu… ¡perdón!, el cambio de ideología de las finas personas que no buscan tener un hueso forever…

Échenle, échenle...

El anuncio de Noruega, Irlanda y España sobre su reconocimiento al Estado de Palestina ya tuvo reacción de parte de Israel.

Israel anunció el retiro de sus embajadores en esos países, y el ministro de Relaciones Exteriores advirtió que habrá ‘’graves consecuencias’’.

“Será un Estado terrorista, intentará una y otra vez cometer la masacre del 7 de octubre, y no lo permitiremos, advirtió el gobernante Netanyahu.

Así las cosas, por si alguien quería agregarle más tensión y conflicto al mundo…

¡A soportar!

Una nueva ‘circulación anticiclónica’ trae desde ayer y por unos 12 días más, la tercera onda de calor de la temporada 2024 (o sea, ¡más trinche calor infiernal!)

Por eso, ¡cuidémonos todos, y no olvidemos brindar agua a otros integrantes del Reino Animal para evitar su deshidratación!

Poesi-realismo puro

QEPD el colombiano Omar Geles, compositor del himno vallenato, Los caminos de la vida, con más de 30 versiones de otros artistas.