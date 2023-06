Blur y la resistencia a la extinción 

Para una banda del tamaño e importancia de Blur, volver a los escenarios y al estudio se ha convertido en una respuesta al aletargamiento o congelamiento, si tomamos en cuenta en Blur es una banda que durante los noventa, en menos de una década, sorprendió al mundo con un álbum cada año y medio en promedio, con cuatro nominaciones al disco del año en los Brit Awards -una de ellas ganada con Parklife en 1995-; cuatro número 1 en el UK Official Chart entre 1994 y 1999 y varias giras mundiales, las que por cierto, trajo a la banda a México por primera vez en 1999, con la gira de 13, es imposible no pensar que cada reunión de Blur desde 2009 pueda ser la última.

Es también inevitable no tener cierto reclamo para la banda de Damon Albarn y compañía. En 20 años han entregado solamente tres discos en estudio, contando al que saldrá hasta la mitad de este verano, The Ballad of Darren, que ya se ve como otro número 1 cantado anticipadamente para su discografía.

Pretextos para celebrar precisamente en 2023 hay muchos: los 30 años de Modern Life is Rubbish, el que se considera el primer disco de brit pop oficialmente; los 20 de su efímera separación; el reconocimiento ascendente a su carrera y aportación a la cultura popular, entre otros.

Poco a poco desde finales de 2022 ha crecido la expectativa primero por el regreso de la banda a los escenarios con dos conciertos en Wembley que hay recalcar que a estas alturas ya son sold out, luego con el anuncio de varias fechas europeas, con visitas a España e Italia, y en Sudamérica, donde actuarán en Chile o Colombia, y ahora la confirmación del grupo en el Corona Capital, hecho que ya se hacía como real no oficialmente, y que quizá los lleve a tocar a otra ciudad o ciudades del país como en 2015, cuando tocaron en la Ciudad de México y Guadalajara, además de la posibilidad de una gira extendida por Estados Unidos, Canadá y el Pacífico que va creciendo.

Un Blur jamás escuchado antes

Por lo pronto, tenemos ya en el airplay "The Narcissist" primer sencillo de The Ballad of Darren, una melancólica composición que nos trae a un Blur jamás escuchado antes: wall of sound, doo woop, una introspección que nos hace presente el hecho de que la banda más importante de los 90 en algún momento tendrá que decir adiós. Después de todo, antes de terminada esta década todos los miembros de Blur serán sextogenarios, aunque al parecer este no será el año del final.

Para el cuarteto de Colchester, 2023 es un año marcado por el regreso | Reuters

Cada miembro de Blur durante 2023 ha estado activo persistentemente. Dave Rowntree presentó su álbum solista, Radio Songs; Damon lanzó también con Gorillaz su nuevo trabajo Cracker Island, con colaboraciones de Stevie Nicks o Bad Bunny, además de estar de gira con la banda virtual; Alex y Graham han hecho colaboraciones para documentales de la televisión y la radio británica.

Pero los fans esperan con ansia el nuevo disco de Blur, que ya tiene una cantidad anunciada de ediciones en distintos formatos.

La tercera reunión o mejor dicho, su tercer trabajo en el siglo XXI es un evento de nostalgia absoluta. A tres décadas del brit pop, Blur se confirma como el acto más importante de su generación.

En este momento, a la vez están de gira Pulp, Supergrass hasta inicio de este año, The Smile, el nuevo grupo de Thom Yorke y Johnny Greenwood; Oasis a manera de broma y no tan en broma prometen un regreso en caso de la victoria del Manchester City el 10 de junio de 2023, en la final de la Champions League.

La vuelta de Blur se ha convertido en el pretexto para que sus contemporáneos salgan de nuevo con las viejas glorias bajo el brazo, para que haya por lo menos en festivales un revival del brit pop y el espíritu de la bretaña de fin de siglo, los que alguna vez hicieron el mejor rock del mundo en los últimos tiempos.