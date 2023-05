[Exclusiva] El segundo aire de Pixies

Año 2023, después de Cristo. El mundo ya es muy distinto de como era en 1987, cuando la banda estadounidense Pixies irrumpió en la escena musical de manera discreta pero contundente, con una propuesta enérgica e innovadora que no tardaría en sorprender a miles de melómanos y músicos que, con el advenimiento del llamado “rock independiente”, reconocerían en ellos a unos de sus próceres más aventajados.

Prácticamente no hay agrupación militante del llamado indie rock que no reconozca a Black Francis y compañía como una influencia importante, en buena medida gracias a su propuesta que musicalmente se adelantaría a lo que luego conoceríamos como grunge.

"Los maestros del pre-grunge", los consideró en algún momento la revista Louder Than War, que sólo recogía en una frase el sentimiento de toda una generación con respecto a las primeras grabaciones del conjunto, tituladas Surfer Rosa (1988), Doolittle (1989), Bossanova (1990) y Trompe le Monde (1991), cuatro gemas que a más de tres décadas de distancia siguen sonando frescas, contundentes y pertinentes.

Sin embargo, el grupo no vivió para disfrutar de las mieles de lo que habían cosechado, ya que a principios de los noventas, mientras la llamada “nación alternativa” se apoderaba de la industria musical, ellos entraban en un receso que se prolongaría durante poco más de una década.

2014, DP. (Después de Pixies)

Tras su regreso a los escenarios en 2004, la banda continuó con su producción musical, que hasta la fecha ha sumado otros cuatro títulos: Indie Cindy (2014), Head Carrier (2016), Beneath the Eyrie (2019) y Doggerel (2022), con los cuales el grupo ha podido conectar con las nuevas generaciones que, en muchos de los casos apenas los conocían por la popular canción “Where is My Mind”.

En este segundo aire, la banda también ha realizado giras más largas y tocado en lugares donde antes no lo habían hecho, como México, en donde ya han tocado casi una decena de veces desde su regreso.

Este 22 de mayo será la ocasión para una nueva presentación de la banda, ahora en uno de los escenarios del festival Corona Capital Guadalajara 2023. Por ello nos enlazamos vía telefónica con el guitarrista de la agrupación, Joey Santiago, quien comienza compartiendo que uno de sus mejores recuerdos en este país fue la ocasión en que había entre el público una enorme bandera de la banda:

“Nunca había visto una bandera tan grande en mi vida, y no podía creer que estuviera soplando en el viento mientras estábamos tocando… Eso es lo que más recuerdo de México, y claro, la comida, que siempre ha sido de lo más destacado también”.





Hablando de conciertos, ¿hay alguna canción de Pixies que no pueda faltar en un concierto por ninguna razón?

Sí, claro… “Where is My Mind” (ríe).





¿Y alguna que quizá se hayan cansado de tocar en algún momento, después de tantos años?

No, ¿eh? Ninguna… De alguna manera todo suena siempre fresco, sobre todo después de tomar unas cuatro semanas o más de descanso, así que sólo nos subimos al escenario a hacer esto como lo sabemos hacer y con la convicción de darle a la multitud lo que quiere, es un placer hacerlo.





Pasan por un buen momento

Por alguna razón, una parte de los fans de la banda que creció con ellos o que vivió en su momento la primera etapa del grupo, ya no ve con los mismos ojos este segundo aire de la agrupación, o simplemente ya no se emocionan de la misma manera con sus recientes creaciones.

Sin embargo, muchas voces han coincidido en que el último disco de la banda, Doggerel (2022) los encuentra en un buen momento o en el más cercano a la genialidad que desplegaban en el siglo pasado.

"El nuevo álbum de Pixies es el más inventivo desde su reunión hace casi dos décadas", diría NME, mientras que The Guardian encontraría en dicho álbum "un pop oscuro que todavía se eleva y emociona".

“La reputación de Pixies como pioneros del alt-rock se ha reavivado con sus sencillos “Dregs of the Wine”, “There's A Moon On” y “Vault of Heaven”, que han vuelto a conectar con los fans de siempre y también han inspirado a los nuevos”, asegura su sello discográfico.





Este último disco lo grabaron en un estudio ecológico. ¿Cómo fue esa experiencia?

Sí, se sintió muy bien poder grabar en un lugar así, en un entorno amigable con las águilas y en un lugar que al mismo tiempo te hace sentir un poco codicioso, de alguna manera eso es lo que te hace tu subconsciente, pero bueno, sólo hacemos lo que hacemos: Encendemos la electricidad y le subimos el volumen a los amplificadores al máximo para olvidarnos de todo lo demás.

“Nunca buscamos (influir en los demás) pero resultó así. Fue algo que se dio porque desde el principio fuimos honestos con nosotros mismos, sin intentar estar en determinada corriente o género en particular… Es algo que me encanta, pero sinceramente no pienso en ello a diario”





Hablando del tema, ¿les preocupa el cambio climático? ¿Como banda hacen algo al respecto?

Es una buena pregunta… Por supuesto que sí, hay mucho que hacer al respecto… Aunque algunas personas simplemente no pueden entenderlo. Y a veces es una lástima, porque de pronto todo se politiza y llegas al punto en que una persona se fija más en lo que los otros no hacen, y eso apesta… En nuestro caso, es algo que nos preocupa desde que comenzamos, no estábamos sólo preocupados por ganar dinero suficiente para la gasolina o el alojamiento, puedo decir que somos bastante afortunados y nos sentimos privilegiados de estar en donde estamos.

Recientemente, Joey Santiago obtuvo su primer crédito como compositor en la banda por la canción "Dregs of the Wine", en compañía de Black Francis, una canción que destaca junto con “Who's More Sorry Now?”, que contiene elementos que recuerdan la admiración del guitarrista por Ennio Morricone.

Si tuvieras que destacar sólo una canción de este disco, ¿cuál sería?

Uy… Me gusta mucho “Doggerel”, pero también “Get Simulated”, es algo que cambia mucho con los días, aunque en realidad me gustan todas, sobre todo la forma como suenan en directo, con otro estado de ánimo u otra atmósfera, algo que se va acumulando cuando tocamos y que de alguna manera hace que suenen diferentes.

Para muchos ustedes son una especie de leyendas vivientes por todo lo que hicieron, ¿qué significa eso para ustedes?

Bueno, fue algo que realmente nunca buscamos, pero que resultó así. Hay muchos factores que están en juego para que logres tener cierta influencia en las personas, además de estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado, pero sobre todo creo que fue algo que se dio porque desde el principio fuimos honestos con nosotros mismos, sin intentar estar en determinada corriente o género en particular… Así que bueno, no estoy en conflicto con eso, me encanta, pero sinceramente no es algo en lo que piense cada día.

Se dice que una de sus contribuciones fue implantar ese estilo de canciones en las que todo está en calma y luego explota, y así sucesivamente. Eso es algo que ustedes llevaron al rock alternativo, ¿estás de acuerdo?

Sí, éramos conscientes de que quizá no mucha gente estaba haciendo eso en ese momento, así que lo hicimos. Fue algo que salió cuando estábamos practicando y el bajo y las drogas hacían lo suyo, así que dijimos, bueno: La gente debería escuchar esto.

Hace casi dos décadas regresaron oficialmente a los escenarios, en abril de 2004, en el festival Coachella. ¿Cómo recuerdas ese momento? Porque para los que estuvimos ahí fue algo inolvidable.

Recuerdo que estábamos bajo mucha presión… Antes de eso estuvimos preparándonos como cuatro semanas, tocando en Canadá y finalmente cuando llegamos a California estábamos muy nerviosos, porque además estábamos como cabezas del cartel y sabíamos de la atención que iba a haber sobre nosotros.

“Realmente no tengo el tiempo en mi cabeza para extrañar a Kim Deal; la amamos y la bendecimos, pero sabemos que ella está haciendo ahora lo que quiere, y de alguna manera ambas partes somos felices de que así sea”

Muchos dividimos la historia de la banda en dos etapas: Antes y después de su separación. ¿Ustedes también lo ven como dos momentos distintos o como parte de un todo?



Como sabes, nosotros nunca hemos hecho dos veces el mismo disco. Siempre hemos querido ir por distintos caminos. Podríamos hacerlo de una manera más fácil, pero no es algo que queramos.

Y hablando del pasado, ¿extrañan a Kim Deal? Te lo pregunto porque sé que muchos fans sí la echan de menos en la banda.

Realmente no tengo el tiempo en mi cabeza para hacer eso, es decir, la amamos y la bendecimos, pero sabemos que ella está haciendo ahora lo que quiere hacer, ella decidió seguir su vida, y creo que de alguna manera ambas partes somos felices de que así sea. Eso es lo que pienso.